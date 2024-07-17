Государство и искусственный интеллект: перспектива Казахстана

Если несколько лет назад ИИ-технологии рассматривались главным образом как футуризм, то сегодня их практическое использование стало реальностью.

Внедрение ИИ происходит повсеместно, обсуждение перспектив развития технологии постепенно выходит на государственный уровень — причем не только в плане регулирования, но и практического использования в целях оптимизации и повышения эффективности работы государственных органов.

Интеллектуальные вопросы для государства

В первую очередь встает вопрос о том, как подготовить целую страну к использованию ИИ в повседневной жизни и как сделать применение технологий для нужд государственного управления максимально эффективным. Прежде всего, использование ИИ на государственном уровне невозможно без видения того, как регулятор будет управлять правовым полем в отношении этой технологии. Роль государства здесь — формирование регламентов и обеспечение безопасности. Для того, чтобы видение появилось, необходимо ответить на несколько ключевых вопросов.

Первый касается инфраструктуры и вычислительных мощностей, которые потребуются для того, чтобы развернуть ИИ-сервисы, обеспечить обучение сотрудников и наращивать экспертизу. В качестве примера можно привести потребность в энергетических ресурсах, которые необходимы для работы вычислительных комплексов. Регулятор должен быть готов обеспечить энергией дата-центры, в которых будут размещаться ИИ-сервисы.

Еще один вопрос относится к проблематике управления данными — именно на них базируются ИИ-сервисы. Нужные массивы могут находиться во владении множества разных структур, как государственных, так и корпоративных, что усложняет их обработку. Кроме того, данные всегда находятся под угрозой и их необходимо защищать как от повреждений, так и от кражи или несанкционированной модификации.

Наконец, государство должно стать источником рекомендаций и, по сути, сформировать эталонное направление, на основе которого бизнес будет создавать и использовать ИИ. В задачи органов власти входит создание документа, который подскажет бизнесу, какими способами заинтересованные компании могут внедрять инновационные технологии в производственные, сервисные и коммерческие процессы.

Для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, потребуется экосистемный подход ко взаимодействию с представителями всех отраслей. В координации с ними государству предстоит определить, какие мощности будут использоваться для ИИ-систем, какие языковые модели станут приоритетными для бизнеса. Иными словами, где, кем, за чей счет будут создаваться продукты, как будет организован доступ к ним, как обеспечена их безопасность.

Все это должно быть сформулировано на государственном уровне.

Государство как ИИ-провайдер

Бизнес хорошо знает, как устроены типичные отраслевые процессы, что и как в них можно оптимизировать, а также представляет и собственные потребности в ИИ-технологиях. Но это отнюдь не означает, что государство в лице органов исполнительной и законодательной власти должно отстраниться от решения задач, связанных с развитием ИИ в стране.

Более того, в Казахстане имеются очень хорошие и даже показательные практики государственной инициативы в части использования современных технологий. Достаточно упомянуть такие масштабные проекты, как создание регуляторных «песочниц», масштабных проектов хранения и обработки данных, создания пула вычислительных мощностей.

Исполнительная власть может взять на себя функции своего рода провайдера, фасилитатора ИИ-технологий. Формы такого участия в технологическом развитии могут быть самыми разными, включая соинвестирование в проекты по созданию инфраструктуры для ИИ-сервисов. Ведь далеко не каждая даже очень крупная компания может позволить себе строительство таких мощностей за счет собственных средств.

Кроме того, государство может принимать активное участие и в решении проблемы программного обеспечения — стимулировать его разработку, поддерживать внутренний рынок программных решений для искусственного интеллекта. Наконец, важна роль государства в развитии языковых моделей.

Если говорить о Казахстане, то в республике уже многое сделано в рамках государственной инициативы по развитию искусственного интеллекта, есть и конкретные планы на будущее в этом направлении.

Так, будет введен в строй Government Cloud Computing Infrastructure — региональный центр облачных вычислений — инфраструктура, на которой могут работать ИИ-сервисы. Проект во многом будет способствовать решению проблемы вычислительных мощностей. В Казахстане также представили национальную языковую модель, без которой сервисы искусственного интеллекта рисковали недополучить критически важного распространения.

Весьма позитивно можно оценивать ситуацию в профильном образовании. В Астане работает мощный центр подготовки кадров НУ («Назарбаев Университет»), который выпускает востребованных рынком специалистов. Очень важно и то, что казахстанские вузы активно сотрудничают с зарубежными академическими группами. РК располагает системой образования международного уровня, и это позволяет говорить о том, что в Казахстане можно в достаточно короткие сроки создать необходимое количество исследовательских лабораторий и сформировать комьюнити, которое будет заниматься развитием технологий. Не станем забывать и об R& D-центрах крупных ИТ-вендоров, которые работают в стране.

Все это говорит о том, что в Казахстане проведена большая и важная подготовительная работа, которая должна предшествовать активному внедрению ИИ-технологий. Необходимый фундамент создан.

Искусственный интеллект на службе государства

Формирование национального регуляторного поля для работы и развития искусственного интеллекта — не единственное пересечение государства и технологии. Органы власти также используют ИИ-сервисы для более эффективной работы и оптимизации рутинных задач. Среди таких сервисов можно выделить несколько типов решений, функционально направленных на развитие программных продуктов для задач госсектора.

Так, Data-based policy making платформы (платформы для разработки регламентов на основе данных) используются для частичной автоматизации процесса разработки регуляторных документов. Органы власти и государственные учреждения обладают огромным архивом официальных актов, на основе которого может быть сформирована база данных, и далее — сервис для подготовки новых документов.

Безусловно речь не идет о полной передаче в руки искусственного интеллекта законотворческой инициативы. Подобные платформы уже активно используются в корпоративном секторе. Например, банками или юридическими фирмами — для проверки бумаг на противоречие уже существующей законодательной базе. Официальные органы используют подобные решения для разработки формальных драфтов или проектов законодательных актов, что значительно сокращает время на рутинные операции.

Большие перспективы искусственный интеллект открывает перед сферой образования. Немало уже сказано о том, что новые технологии сделают знания еще ближе и доступнее, причем без потери качества в образовательном процессе. ИИ-сервисы способны сгенерировать индивидуальные учебные планы для каждого ученика, подобрать программу и подход под способности человека и его цели. Более того, в рамках презентации мультимодальной версии ChatGPT-4 от OpenAI было продемонстрировано умение искусственного интеллекта не просто показать школьнику правильное решение задачи, но объяснить ему, как это правильно сделать. Можно сказать, что это большой прорыв технологий, который может значительно повысить шансы на качественное образование по всему миру.

EdTech-решения могут лечь в основу нового образовательного формата, который будет востребован в сложнодоступных или малонаселенных районах, где есть понятные трудности с поиском штата преподавателей, а также уровнем квалификации специалистов. Помимо этого, EdTech-сервисы могут работать с аналитикой (Learning Analytics) в образовании. Во-первых, это открывает возможности раннего выявления профессиональных склонностей ученика, что особенно важно с учетом нехватки квалифицированных специалистов в Казахстане и не только. Своевременная профориентация и индивидуальный подход к каждому при помощи специальных ИИ-сервисов позволит образовательным учреждениям с большей эффективностью готовить кадры для национальной экономики.

Во-вторых, мир проходит через новый виток индустриализации, поэтому крайне важно вести контроль за качеством образования, заниматься сбором метрик, их агрегацией для формирования прозрачной статистики в процессе обучения. Это позволит, например, выявлять факторы, которые влияют на успеваемость или уровень удовлетворенности учащихся процессом учебы.

Внедрение таких решений на уровне страны может дать большой скачок в уровне национального образования и, как следствие, повысит конкурентоспособность Казахстана в целом. Однако подобная политика невозможна без контроля со стороны государства, разработок общенациональных платформ и методик применения их в учреждениях.

Еще одним направлением применения искусственного интеллекта в государственном секторе остаются «умные» решения для обеспечения безопасности и контроля за нарушениями в городе — сервисы Video Surveillance Predictions (предиктивная аналитика видеонаблюдения). ИИ-технологии лежат в основе систем распознавания лиц, сервисов для фиксации нарушений на дорогах, программных решений для контроля за безопасностью в городе. Перечень уже существующих конкретных разработок очень широк: от сценариев автоматизации работы шлагбаумов по номеру машины до аналитических систем, которые обращают внимание на подозрительное поведение людей на улицах и направлены на предотвращение инцидентов в общественных местах. За счет искусственного интеллекта специализированное ПО может фиксировать отклоняющиеся от нормы события, например, странное и нестандартное поведение человека, и оперативно уведомлять о них уполномоченные органы.

ИИ-сервисы также эффективно используются в социальной сфере. Прежде всего — для сбора обратной связи и коммуникации с получателями услуг, а также в секторе публичной политики — для подготовки white papers, комментариев и выступлений официальных лиц.

Как и любая прорывная технология искусственный интеллект активно внедряется в оборонном комплексе, в том числе для создания высокоточных, беспилотных вооружений и других программных комплексов для обеспечения национальной безопасности.

Наконец, искусственный интеллект применяется в сфере юстиции для аналитических задач. Наиболее перспективно использование такого типа решений в странах с прецедентным правом, где сервисы типа Copilot могут, например, оперативно сформировать по базе судебных текстов справку для судьи прямо во время разбирательства.

Однако можно найти применения таких сервисов и в юридических системах стран, где распространено континентальное право, как в Казахстане. Подобные платформы используются для оценки качества принимаемых решений, особенно если речь идет о независимом контроле выносимых приговоров. К примеру, сервис может проанализировать статистику судебных решений по делам о домашнем насилии и «понять», почему судьи чаще выносили оправдательные приговоры в отношении подсудимых. Платформы способны собрать массовую статистику путем анализа неструктурированной информации из материалов дел и оценить достаточность представленной доказательной базы, насколько убедительна была одна или другая сторона.

Определить границы применения ИИ-решений, сформировать среду, в которой искусственный интеллект будет служить человеку, а не противостоять ему — и есть главная задача государства. Одновременно искусственный интеллект может стать полезным инструментом для подавляющего большинства государственных секторов, а также фактором успеха на пути развития Казахстана.