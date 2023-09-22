Региональный хаб облачных вычислений создадут в Казахстане

Хаб будет включать крупные центры обработки данных и развитие облачных сервисов.

В Казахстане создадут региональный хаб облачных вычислений. Соответствующий законопроект разработал Минюст Казахстана. Документ по вопросам внедрения облачных технологий направлен на развитие облачных технологий в Казахстане и привлечение новых и мировых участников рынка, таких как Azure, Google Cloud и другие, передает Sputnik.

Цель законопроекта - создание регионального хаба облачных вычислений в Казахстане, включающего крупные центры обработки данных и развитие облачных сервисов. Отмечается, что прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.