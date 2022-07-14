Как среднеорбитальные спутники могут помочь улучшению качества связи в Казахстане?

Спутниковые компании уже предлагают эффективные решения, чтобы подключить к интернету отдаленные казахстанские аулы.

Казахстан поставил перед собой амбициозную цель обеспечить интернетом все население страны. Однако если крупные города и поселки уже имеют доступ к качественной связи, то отдаленные аулы в регионах испытывают с этим проблемы. Решением может стать использование спутников для передачи сигнала, и спутниковые компании уже предлагают для этого свои технологии. Именно это стало центральной темой обсуждения на панельной сессии «Связь. Доступный высокоскоростной интернет для всех» в рамках Astana Finance Days 2022. Profit.kz приводит основные тезисы с мероприятия.

Амбициозная цель

Открыл сессию Малик Олжабеков, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Он напомнил, что приоритет его ведомства — обеспечить всем гражданам доступ к качественному интернету. Но на пути достижения этой цели стоит несколько препятствий.

«В первую очередь, это большие расстояния между населенными пунктами, что подразумевает строительство и содержание инфраструктуры. Это дорогостоящее мероприятие, трудоемкое и капиталоемкое», — отметил Малик Олжабеков.

Второе препятствие — низкая плотность населения. В некоторых аулах проживают всего несколько десятков домохозяйств, что означает низкую экономическую целесообразность обеспечения их связью. «Телеком-операторам невыгодно строить инфраструктуру в таких малонаселенных территориях», — подчеркнул вице-министр.

Сейчас по всему Казахстану базовые станции для передачи сигнала расположены примерно в 6 500 населенных пунктах, в основном в городах. Что касается обеспечения интернетом в сельской местности, то подключение ведется двумя путями. Один из них — прокладывание оптоволоконных линий, а второй — обеспечение интернетом за счет мобильного широкополосного доступа. Эти проекты уже дали подключение к интернету примерно для 5 тысяч аулов.

Негеостационарные спутники могут стать решением

Но остается еще около тысячи аулов, которые максимально удалены от существующей инфраструктуры связи и до сих пор не подключены к интернету. Большая их часть имеет численность населения не более 250 человек, поэтому прокладывать туда оптоволоконные линии нецелесообразно. «Для них мы предусмотрели использование спутниковых технологий для подключения к интернету», — сказал Малик Олжабеков.

Спутники укрупненно делятся на три категории: геостационарные, среднеорбитальные и низкоорбитальные. Геостационарные спутники использовать достаточно просто, и у них есть ряд преимуществ: для получения сигнала от них требуется относительно дешевое оборудование, они находятся на достаточно большом расстоянии от Земли и покрывают большую территорию.

Но есть и недостатки. Главный из них — это задержки в передаче данных, которые могут достигать 700 миллисекунд. С другой стороны, средне- и низкоорбитальные спутники имеют низкое время отклика — до 50 миллисекунд, что в целом похоже на уровень у наземных средств передачи данных. Но таким спутникам требуется более сложное оборудование для приема сигнала, что делает их применение дорогим — в первую очередь для абонентов.

По словам Малика Олжабекова, у Казахстана уже есть два геостационарных спутника — KazSAT-2 и KazSAT-3. Они используются для доступа к интернету в отдаленных аулах. Но их ресурсы ограничены и нет возможности обеспечить интернетом все население, которое проживает в указанной выше тысяче отдаленных аулов. «Соответственно, мы начали изучать применение средне- и низкоорбитальных систем. Если посмотреть на мировую статистику, то мы видим тенденцию к росту разработки маленьких негеостационарных спутников», — добавил вице-министр.

Применение спутников, которые работают на низких и средних орбитах Земли, поможет Казахстану решить задачу по обеспечению связью отдаленных аулов. «Мы провели несколько опытных внедрений, и на практике было подтверждено, что потенциал системы сможет обеспечить спрос на связь в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул представитель Министерства цифрового развития.

«Пилоты» показали успех

Один из партнеров казахстанского правительства — международная компания SES, спутниковый оператор с 35-летним опытом работы. По словам Стива Коллара, генерального директора компании, благодаря ее услугам около 1 млрд человек по всему миру получают доступ к телерадиовещанию и интернету.

«Мы выстроили свою инфраструктуру на геостационарных и среднеорбитальных спутниках, которые могут стать „якорем“ для цифровизации Казахстана. Мы работаем со спутниками на средней орбите более 10 лет, и эта технология имеет большие перспективы», — отметил Стив Коллар.

По его словам, постепенно использование спутников становится доступнее, что особенно важно для Казахстана, где есть проблема с доступом к интернету в отдаленных населенных пунктах. «Мы гарантируем уровень качества связи почти на уровне оптоволокна. Сами шлюзы (для приема сигнала со спутников. — Авт.) будут располагаться в стране, что соответствует законодательству Казахстана и сохранению суверенитета в сфере связи», — добавил гендиректор SES.

Подобные сети связи с применением спутников уже развернуты в Индонезии, Колумбии и Гренландии. У местных жителей в отдаленных районах и на островах появилась возможность подключиться к интернету — многие из них впервые оказались связаны с миром через всемирную сеть.

В свою очередь Сандип Джалан, финансовый директор SES, обратил внимание, что компания с помощью своих спутниковых систем предоставляет решения с высокой пропускной способностью и низким временем задержки в передаче данных. «Это максимально надежное и экономичное решение», — подчеркнул Сандип Джалан.

Компания SES уже продемонстрировала потенциал своих технологий в Казахстане. В январе в аулах Актерек и Беректас в Алматинской области начался пилотный проект по подключению интернета через спутники.

«150 человек были подключены к интернету в течение 2—2,5 месяцев. Результатом этой демонстрации стало достижение рекордной скорости в 380 мегабит в секунду на скачивание и 120 мегабит в секунду на загрузку. Также мы проводили тестирование вместе с операторами мобильной связи Kcell и Beeline для успешного развертывания сетей 3G и 4G», — рассказал Сандип Джалан.

По его мнению, эта демонстрация показала, что решение со среднеорбитальными спутниками является «хорошим для потребностей Казахстана». Оно, по словам спикера, удовлетворяет потребности клиентов по всему миру последние восемь лет. В 2023 году предполагается начать использование спутников второго поколения O3b mPOWER, которые обеспечат высокоскоростную связь, подобную оптоволокну.

Подобные решения, подытожили участники сессии, помогут Казахстану в достижении его амбициозной цели обеспечить доступом к интернету всех граждан, особенно там, где интернета никогда ранее не было.