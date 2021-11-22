В Казахстане стартовало тестирование высокоскоростного интернета через спутниковую систему O3b

В тестовом режиме доступ к сети обеспечен в нескольких отдаленных селах страны.

Глобальный спутниковый оператор SES совместно с республиканским Центром космической связи и AsiaNetCom запустил в Казахстане демопроект с использованием спутниковой группировки O3b. В течение месяца в отдаленных селах Казахстана (Актерек, Шилибастау и Бериктас) будет тестироваться доступ к интернету через спутниковые каналы связи.

Уникальная система SES O3b включает в себя негеостационарные спутники связи на средней околоземной орбите. Они расположены на расстоянии 8 тысяч км от поверхности Земли. Благодаря этому сигнал между спутниками и наземным терминалом передается в четыре раза быстрее. В ходе проведенного тестирования удалось достигнуть скорости доступа в интернет в 380 Мбит/с по нисходящему каналу и 120 Мбит/с по восходящему. Эти показатели стали рекордом скорости, когда-либо зафиксированной в Казахстане через спутник.

Демопроект запущен в рамках меморандума между SES и правительством РК, который был подписан весной текущего года. Как подчеркнул Сандип Джалан, финансовый директор SES, проект является важной вехой на пути цифровизации Казахстана: «Благодаря нашим технологиям мы сможем обеспечить высокоскоростным интернетом удаленные населенные пункты, в горной и труднодоступной местности. Мы являемся очень крупным игроком: у нас несколько десятков спутников на двух орбитах — геостационарной и среднеоколоземной. Благодаря этому SES может обеспечить очень широкий охват и высокую пропускную способность связи. Наша технология O3d MEO имеет высокие конкурентоспособные преимущества. Скорость, которую показала технология во время демонстрации, очень высокая и с хорошим качеством. Мы надеемся и на последующее продуктивное сотрудничество после окончания демонстрации. SES с большим энтузиазмом поддерживает национальный проект „Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций“, чтобы помочь Казахстану достигнуть своих целей в обеспечении жителей страны связью».

Напомним — в рамках программы «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» планируется повысить уровень проникновения сети интернет в Казахстане до 95%. При этом на направление «Качественный интернет и информационная безопасность» планируется потратить 58,5 млрд тг. бюджетных средств и 695,2 млрд тг. частных инвестиций. Из них на обеспечение качественным интернетом 100% граждан должно быть выделено более 529 млрд тенге частных инвестиций.

Малик Жуйриктаев, председатель правления АО «РЦКС», пояснил, почему именно Актерек и Бериктас были выбраны для проведения тестирования. Эти села находятся далеко от больших населенных пунктов, основных магистралей и автодорог. При этом в поселке Актерек проживает более трех тысяч человек. Также там действуют объекты здравоохранения и образования, школа. В течение 30 дней в этих селах будет организовано подключение к интернету с высокой пропускной способностью до 400 Мбит/с, которым смогут воспользоваться жители посредством Wi-Fi.

В Казахстане насчитывается 617 сел, в которых затруднено обеспечение наземными каналами связи. В том случае, если по итогам тестирования Казахстан продолжит сотрудничество с SES, демо-проект даст возможность проработать вопросы обеспечения их интернетом и дальнейшее масштабирование проекта. Что, в свою очередь, поможет в устранении цифрового неравенства между городом и селом.

«Одной из ключевых задач Министерства цифрового развития является обеспечение и повсеместное покрытие всех сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети интернет, — заявил Малик Олжабеков, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. — Мы изучаем вопрос использования спутниковых технологий для обеспечения высокоскоростным доступом к интернету различных населенных пунктов. Такие системы как O3b от компании SES имеют преимущества перед традиционными спутниками — они расположены ближе к поверхности Земли, на расстоянии 8 тысяч км. Сокращение расстояния по сравнению с традиционными спутниками, расположенными в 36 тыс. км, дает преимущество — существенное уменьшение задержек сигнала. Так, со спутниками на орбите с расстоянием в 36 тыс. км задержка составляет порядка 700 мс, а на орбите с расстоянием в 8 тыс. км — 150 мс. Есть определенные сервисы, которые критично зависят от задержек сигнала связи, как и информационные системы, которые, в принципе, не допускают задержек сигнала на более чем 200-300 мс. Второй аспект — скоростные параметры, так называемая „ширина полосы“, или пропускная способность. Третий аспект — это экономическая составляющая, когда все параметры в сумме дают более выгодную экономику для рынка телекоммуникаций».

Кроме того, систему O3b в Казахстане протестируют на сетях мобильных операторов при подключении базовых станций 3G и 4G. А в следующем году глобальный спутниковый оператор планирует запустить еще более мощные негеостационарные спутники нового поколения O3b mPOWER, что в перспективе даст возможность подключения 5G-сетей. O3b mPOWER также оптимизированы для облачных решений.

«С нашим новым поколением 03b mPOWER мы можем повысить все заявленные параметры. Мы начнем запускать 03b mPOWER на орбиту уже в начале следующего года», — заключил Сандип Джалан.