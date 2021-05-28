SES и правительство РК подписали меморандум о взаимопонимании

Речь идет об услугах связи с использованием спутников O3b mPOWER.

Республиканский центр космической связи (РЦКС), который является подведомственным предприятием Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, и компания SES, поставщик услуг по обеспечению связи для доставки контента, подписали меморандум о взаимопонимании с целью рассмотреть возможность подписания договоров о предоставлении услуг высокоскоростной передачи данных на базе спутниковой связи с использованием созданной компанией SES коммуникационной системы O3b mPOWER.

РЦКС рассмотрит возможность использования группы созданных компанией SES высокоэффективных спутников нового поколения с малой задержкой, запуск которых намечен на третий квартал 2021 г. Полностью оплаченная система спутников O3b mPOWER, расположенная на средней околоземной орбите на высоте 8 000 км, обеспечит глобальное покрытие с использованием всего шести спутников. В будущем планируется увеличить их количество до одиннадцати. Система способна предоставлять специализированные услуги на скорости в несколько гигабит в секунду с беспрецедентной гибкостью и стабильностью, что позволяет обеспечить непрерывное и эффективное использование широкополосной связи. Стороны также рассмотрят возможность создания внутреннего шлюза для системы O3b mPOWER.

Система O3b mPOWER построена на основе текущего поколения созданной компанией SES системы O3b, которая работает с 2014 г. На сегодня система O3b остается единственной прошедшей испытания в промышленных масштабах группой негеостационарных спутников (NGSO). SES провела демонстрационный показ работы текущей группы спутников O3b в г. Сарыагаш в центральном Казахстане, во время которого обеспечила передачу данных для местной вышки мобильной связи со скоростью 730 мегабит в секунду, что позволило обеспечить регион услугами Wi-Fi операторского класса с малой задержкой.

«В информационную эпоху высокоскоростная связь и надежный доступ к сети имеют критическое значение для предприятий и населения, особенно для тех, кто находится в удаленных уголках. Мы гордимся тем, что можем эффективно использовать наше не имеющее аналогов покрытие и проверенные технологии, чтобы помочь Казахстану в процессе цифровой трансформации посредством облачной спутниковой связи. Предоставляя наши услуги и делясь опытом использования негеостационарных спутников, мы рады оказать поддержку РЦКС в работе над внедрением инноваций и расширением услуг передачи данных в Казахстане. Мы также с нетерпением ждем появления новых возможностей для сотрудничества с другими компаниями в стране», — сообщил Дж. П. Хемингуэй (JP Hemingway), генеральный директор SES Networks.

Кроме того, РЦКС и SES рассмотрят возможность использования услуг O3b mPOWER в других странах Центральной Азии с универсальным широкополосным доступом к сети интернет.

«Сегодня для рынка услуг спутниковой связи характерна высокая конкуренция, потребности со стороны операторов и конечных пользователей растут изо дня в день. Увеличение пропускной способности каналов, запросы к качеству сигнала требуют внедрения новых сервисов, и мы не можем оставаться в стороне от возможностей, которые предоставляют новые спутниковые технологии. Речь идет о международном сотрудничестве с использованием систем нового поколения, глобальных высокоскоростных низколатентных негеостационарных спутниковых систем (НГСО)», — отметил председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.