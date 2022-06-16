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ExpertBook B7 Flip — новый уровень продуктивности от ASUS

В ExpertBook B7 Flip все детали, начиная от тачпада и заканчивая верхней крышкой корпуса, выполнены для обеспечения максимального удобства и повышения продуктивности пользователя.

16 июня 2022 17:35, Ольга Ахметгалиева, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт

Весьма положительные эмоции вызвали два предыдущих представителя модельного ряда ExpertBook, поэтому с большим энтузиазмом мы принялись исследовать их молодого родственника, ноутбук-трансформер ASUS ExpertBook B7 Flip.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Тонкий премиум-флагман ExpertBook B7 Flip предназначен для ускорения бизнес-процессов и более высокой продуктивности у руководителей верхнего и среднего звена крупных предприятий. Производитель заявляет об использовании более развитых средств для повышения уровня безопасности и надежности работы, поддержку сетей 5G, хорошую цену и другие возможности для повышения личной эффективности и удобства пользования. Давайте проверим это на деле и более детально разберем все преимущества и недостатки ExpertBook B7 Flip в нашем обзоре.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Просто, но приятно и со вкусом

Любые новшества в минималистичном дизайне сразу бросаются в глаза. В этот раз я заметила скошенные углы коробки. В остальном, упаковка мало чем отличается от других представителей линейки ExpertBook: зарядное устройство, кабель, ну и сам ноутбук в упаковочном тканевом чехле. Стилуса ASUS Pen в нашей комплектации не было, однако версия ноутбука в рознице, по заявлению представителей ASUS, будет им укомплектована. Также в коробке я нашла каталоги ASUS с описанием тонкостей всех линеек Экспертбуков, в виде добротного журнала с качественно поданной информацией. Мне впервые понравилось изучать мануал!

ASUS ExpertBook B7 Flip
Новое решение — скошенные углы

ASUS ExpertBook B7 Flip
В комплектации все только самое необходимое

Внешний вид и дизайн

За счет того, что в корпусе применяются арматурные элементы из магниево-алюминиевого сплава, ноутбуки серии ExpertBook отличаются особой прочностью. Внутренние компоненты скрепляют 16 дополнительных опор. Крышка и основание во время использования в хлипкости и люфте замечены не были. Основание корпуса твердо фиксируется на поверхности вне зависимости от материала покрытия поверхности.

ASUS ExpertBook B7 Flip
Стильные экранные шарниры выполнены из металла

ASUS ExpertBook B7 Flip
Набор портов и разъемов с левой стороны корпуса: 2 порта Thunderbolt 4 (USB-C) 40 Гбит/с, разъем HDMI 2.0, USB 3.2 Gen2, Micro-HDMI, комбинированный аудиоразъем.

ASUS ExpertBook B7 Flip
Набор разъемов и кнопок с правой стороны корпуса: USB 3.2 Gen2, кнопки громкости и включения, слот nano-SIM со сканером смарт-карт для дополнительной защиты, mini DP.

Ноутбук прошел множество стресс-тестов по военно-промышленным стандартам: на повышенную влажность, сдавливание, ударопрочность, падение, вибрацию, тест дисплейного шарнира и т. д.

Еще хочу отметить плюсы и минусы дизайна корпусного покрытия. С одной стороны, он очень практичен и аккуратен — за все время работы с ноутбуком я его протирала раза два. Реальной пыли не видно. А вот напыление, похожее на пыль, слегка сбило меня с толку. Опрометчиво забыв в машине очки, я пыталась оттереть пыль с поверхности корпуса, но, как оказалось, это не пыль… это дизайн. На фото хорошо видно легкое светлое напыление поверх синей краски — эдакий легкий шиммер и шершавость. Подобные решения ASUS использует в дизайне давно, в том числе и на стилусах.

ASUS ExpertBook B7 Flip
Для быстрой аутентификации в операционной системе в кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца.

Яркий экран с незаметной рамкой

Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с защитным стеклом и имеет соотношение сторон 16:10, что позволяет захватить большее экранное пространство без скроллинга. Также экран оснащен антибликовым покрытием, что защищает глаза от перенапряжения.

Экранная рамка NanoEdge черного цвета на тон темнее самого экрана и на несколько тонов темнее основного корпуса. На верхней части рамки расположена камера с физической шторкой.

Через инфракрасную камеру и функции Windows Hello разблокировка ноутбука стала еще более удобной. Лицо — это персональный доступ к вашему устройству, оно распознается за считанные секунды.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Относительная площадь экрана составляет 81%, углы обзора 178°, цветовой охват 72% NTSC. Разрешение экрана 2560×1600 пикселей. Благодаря широкому углу обзора цвета не инвертируются при отклонении. Недостатком считаю низкую яркость в условиях дневного уличного света, хотя в помещении картина кардинально меняется, и я готова назвать данный дисплей одним из самых ярких среди других линеек экспертбуков. В качестве достоинства отмечу возможность менять положение в зависимости от поставленной задачи и размещения тела пользователя в пространстве. Все по правилам продвинутой йоги — растяжка на 360 градусов и мягкая гибкость всей конструкции.

ASUS ExpertBook B7 Flip

ASUS ExpertBook B7 Flip
В ноутбуке ExpertBook B7 Flip применен инновационный шарнир ErgoLift, благодаря которому при открытии дисплея клавиатура автоматически приподнимается под небольшим углом, обеспечивая комфортное расположение рук пользователя.

Возможность рукописного ввода — прекрасное решение! «Чувствительный» экран создает ощущение глубины взаимодействия с устройством. Для творческих людей, а также при наличии детей — это большой бонус к удобству. Я успела взять ExpertBook на небольшой семейный уикенд и рисование пальцами на экране у детей, как обычно, вызывало особый восторг.

В устройстве может быть сколько угодно «наворотов», но если детали сами по себе не качественные, то собрать хороший девайс из них не получится. Впечатление в первые минуты использования ExpertBook B7 Flip, что в руках добротная, приятная на тактильные ощущения, вещь. И это впечатление не меняется по истечению более длительного времени взаимодействия.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Автономность

Время автономной работы ExpertBook — более 10 часов. При пассивной работе устройство продержится до 12 часов. Это что же, я в течение дня не буду привязана к розетке?

Проверила — так и есть! Со временем запал батареи обычно сокращается и время работы без подзарядки сужается, однако сейчас я вполне довольна результатом и мой ExpertBook держал батарею всю рабочую пятницу. За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 63 Вт/ч.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Продуктивные развлечения без лишних нагрузок

Взять с собой в дальнюю поездку дополнительный груз весом в 3-4 кг или 1-2 — разница приличная. Когда каждый килограмм расценивается как дополнительная проблема, а в транспорте нет лишнего места, то приходится чем-то жертвовать. Либо выбирать самые компактные, удобные и легкие принадлежности. Тут ExpertBook B7 Flip нет равных! Вес девайса составляет всего 1,43 кг, с учетом размера 320×234×18,9 мм. Можно выдохнуть с облегчением: места он займет не много, а спина скажет спасибо при ручном переносе.

ASUS ExpertBook B7 Flip

В любой точке мира…

За бесперебойные видеотрансляции онлайн в формате Full HD, загрузку приложений или быструю передачу по сети тяжелых файлов отвечает беспроводной встроенный модуль Intel WI-FI 6 с опцией поддержки 5G. Последнее проверить пока нет возможности, но в остальном нареканий нет.

Стабильное соединение обеспечило мне комфортный рабочий день — без задержек в передаче файлов и с качественной видеоконференциями. Далее мы запустим тест, и вы сами оцените полученные результаты.

Клавиатура и тачпад

При печати клавиши обладают глубоким ходом в 1,5 мм и четким тактильным откликом. Звук при этом глухой и мягкий. А для комфортной работы в темноте включается мягкая подсветка.

Для упрощения работы с программами, в клавиатуру встроена функция Expert Widget. Комбинации клавиши Fn с цифровыми клавишами от 1 до 4 будут выполнять команду быстрого запуска часто запускаемых пользователем программ.

Современная версия тачпада, совмещенная с цифровым блоком, именуемая ныне NumberPad’ом имеет непривычно узкий вытянутый вдоль клавиатуры размер. Неудобств в использовании, как ни странно, это не вызвало. В правом верхнем углу расположена пиктограмма, слегка прикоснувшись к которой загорается подсветка Num-блока с клавишами чисел. При активировании цифрового блока — тачпад продолжает работать в своем режиме. Интеллектуальный алгоритм автоматически распознает, управляете ли вы курсором или вводите цифры.

Expertbook можно смело брать с собой на море или работать у бассейна, так как благодаря водостойкой клавиатуре можно не опасаться случайных брызг, погодной влаги или пролитого коктейля. Достаточно протереть ноутбук тряпочкой и можно смело продолжать им пользоваться.

ASUS ExpertBook B7 Flip

ASUS ExpertBook B7 Flip

Чистый звук без искажений

Встроенная аудиосистема воспроизводит отличный звук в коммуникационных приложениях. Она включает в себя два динамика с сертификацией harman/kardon, оптимально расположенных в нижней части корпуса, и пару микрофонов в верхней части экрана. Расположение обусловлено удобством захвата голоса пользователя во время видеосвязи.

Производительность и объем памяти

Полноценная работа с тяжелыми файлами, быстрая обработка всех процессов обусловлены наличием мощной начинки — процессором Intel Core i7 1195G7 с графическим ядром Iris Xe. Благодаря новой гибридной системе охлаждения AHCS, общая производительность выросла на 55%. Вентилятор с металлическим теплорассеивателем увеличенного размера быстро работает под высокими нагрузками и замедляется до бесшумного уровня под низкими нагрузками.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Объем оперативной памяти, размещенной в двух слотах, в нашем устройстве — 64GB DDR4! Весьма внушительно для ультрабука-трансформера! За быструю загрузку изображений отвечает твердотельный накопитель (SSD) PCIe 3.0 емкостью до 2 Тб.

В ASUS переосмыслили подход к выбору объема оперативной памяти для ноутбуков бизнес-сегмента. Если раньше 64 Гб использовались в мощных системах для разработки, монтажа, рендера видео и других устройствах, предназначенных для выполнения ресурсоемких задач, то теперь такой объем памяти вовсю используется в ноутбуках бизнес-сегмента. Такой подход можно назвать оправданным, так как одновременное открытие нескольких десятков сайтов, презентаций, таблиц, графики требует достаточного объема оперативки, и 64 Гб будет в самый раз.

Тестирование

Для тестирования ASUS ExpertBook B7 Flip я прибегла к последней версии программы PCMark 10, которая сочетает в себе серию стандартных тестов производительности ПК. Напомню, что тестирование основано на реальных задачах, охватывающих весь спектр рабочей и повседневной деятельности. Сюда входит общение по видеосвязи, работа в текстовых и графических редакторах, создание электронных таблиц, просмотр фильмов через интернет, и даже рендеринг видео- и аудиоконтента.

ASUS ExpertBook B7 Flip

ASUS ExpertBook B7 Flip

За счет современной аппаратной конфигурации ноутбук показал довольно высокие результаты тестирования — 4531 балл. Этот результат на 1175 баллов лучше в сравнении с ноутбуком ExpertBook L1, который мы тестировали ранее.

Так что все тяготы гипермобильной офисной, командировочной и отпускной жизни ExpertBook B7 Flip перенесет с достоинством.

Сильные стороны

После недельного использования я смело могу подтвердить заявленные производителем достоинства устройства:

— универсальность и производительность;
— портативность;
— четкий и яркий экран в помещениях;
— приятная цветопередача (глаза не напрягаются во время работы на ноутбуке);
— предустановленная OC Windows 11 Pro с возможностью бесплатного обновления;
— очень быстрая и отзывчивая система, никаких тормозов, даже когда параллельно запущено несколько процессов;
— наличие мощного процессора Core i7 11-й генерации;
— огромный объем оперативной памяти — целых 64 Гб! Это для меня главное открытие, так как теперь появилась возможность беспрепятственно монтировать и рендерить контент в таких программах, как DaVinci Resolve, Adobe Premiere pro, SONY Vegas pro и др.
— SSD диск на 1 Тб;
— тачскрин-экран.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Особенности, которые не всем могут быть «по вкусу»

Кнопка включения находится на правом торце корпуса. Для тех, кто привык к кнопке включения на лицевой панели — сначала нужно будет адаптироваться. Я первое время путалась, приходилось заглядывать, чтобы не промахнуться и не нажать на кнопку громкости.

Вторая претензия, которую важно обозначить — недостаточный уровень яркости для работы на улице. При ярком солнце даже проверять не стала, достаточно было посидеть за столиком кафе под открытым небом в обед.

ASUS ExpertBook B7 Flip

Вывод

В ExpertBook B7 Flip все детали, начиная от тачпада и заканчивая верхней крышкой корпуса, выполнены для обеспечения максимального удобства и повышения продуктивности пользователя. Кроме того, ноутбук отличается легкостью и портативностью.

Сложно в одном устройстве соединить все современные технологии для супербыстрой обработки данных без нагрева процессора и сбоев системы. Чтобы при этом гаджет был мобильный, стильный и легкий по весу. Однако, с каждой новой моделью ноутбуков премиального класса от ASUS, укрепляется ощущение, что мы на пути к появлению идеального цифрового помощника!

Рекомендуемая стоимость ноутбука — 550 000 тенге.

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