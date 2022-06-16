В ExpertBook B7 Flip все детали, начиная от тачпада и заканчивая верхней крышкой корпуса, выполнены для обеспечения максимального удобства и повышения продуктивности пользователя.

Весьма положительные эмоции вызвали два предыдущих представителя модельного ряда ExpertBook, поэтому с большим энтузиазмом мы принялись исследовать их молодого родственника, ноутбук-трансформер ASUS ExpertBook B7 Flip.

Тонкий премиум-флагман ExpertBook B7 Flip предназначен для ускорения бизнес-процессов и более высокой продуктивности у руководителей верхнего и среднего звена крупных предприятий. Производитель заявляет об использовании более развитых средств для повышения уровня безопасности и надежности работы, поддержку сетей 5G, хорошую цену и другие возможности для повышения личной эффективности и удобства пользования. Давайте проверим это на деле и более детально разберем все преимущества и недостатки ExpertBook B7 Flip в нашем обзоре.

Просто, но приятно и со вкусом

Любые новшества в минималистичном дизайне сразу бросаются в глаза. В этот раз я заметила скошенные углы коробки. В остальном, упаковка мало чем отличается от других представителей линейки ExpertBook: зарядное устройство, кабель, ну и сам ноутбук в упаковочном тканевом чехле. Стилуса ASUS Pen в нашей комплектации не было, однако версия ноутбука в рознице, по заявлению представителей ASUS, будет им укомплектована. Также в коробке я нашла каталоги ASUS с описанием тонкостей всех линеек Экспертбуков, в виде добротного журнала с качественно поданной информацией. Мне впервые понравилось изучать мануал!



Новое решение — скошенные углы



В комплектации все только самое необходимое

Внешний вид и дизайн

За счет того, что в корпусе применяются арматурные элементы из магниево-алюминиевого сплава, ноутбуки серии ExpertBook отличаются особой прочностью. Внутренние компоненты скрепляют 16 дополнительных опор. Крышка и основание во время использования в хлипкости и люфте замечены не были. Основание корпуса твердо фиксируется на поверхности вне зависимости от материала покрытия поверхности.



Стильные экранные шарниры выполнены из металла



Набор портов и разъемов с левой стороны корпуса: 2 порта Thunderbolt 4 (USB-C) 40 Гбит/с, разъем HDMI 2.0, USB 3.2 Gen2, Micro-HDMI, комбинированный аудиоразъем.



Набор разъемов и кнопок с правой стороны корпуса: USB 3.2 Gen2, кнопки громкости и включения, слот nano-SIM со сканером смарт-карт для дополнительной защиты, mini DP.

Ноутбук прошел множество стресс-тестов по военно-промышленным стандартам: на повышенную влажность, сдавливание, ударопрочность, падение, вибрацию, тест дисплейного шарнира и т. д.

Еще хочу отметить плюсы и минусы дизайна корпусного покрытия. С одной стороны, он очень практичен и аккуратен — за все время работы с ноутбуком я его протирала раза два. Реальной пыли не видно. А вот напыление, похожее на пыль, слегка сбило меня с толку. Опрометчиво забыв в машине очки, я пыталась оттереть пыль с поверхности корпуса, но, как оказалось, это не пыль… это дизайн. На фото хорошо видно легкое светлое напыление поверх синей краски — эдакий легкий шиммер и шершавость. Подобные решения ASUS использует в дизайне давно, в том числе и на стилусах.



Для быстрой аутентификации в операционной системе в кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца.

Яркий экран с незаметной рамкой

Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с защитным стеклом и имеет соотношение сторон 16:10, что позволяет захватить большее экранное пространство без скроллинга. Также экран оснащен антибликовым покрытием, что защищает глаза от перенапряжения.

Экранная рамка NanoEdge черного цвета на тон темнее самого экрана и на несколько тонов темнее основного корпуса. На верхней части рамки расположена камера с физической шторкой.

Через инфракрасную камеру и функции Windows Hello разблокировка ноутбука стала еще более удобной. Лицо — это персональный доступ к вашему устройству, оно распознается за считанные секунды.

Относительная площадь экрана составляет 81%, углы обзора 178°, цветовой охват 72% NTSC. Разрешение экрана 2560×1600 пикселей. Благодаря широкому углу обзора цвета не инвертируются при отклонении. Недостатком считаю низкую яркость в условиях дневного уличного света, хотя в помещении картина кардинально меняется, и я готова назвать данный дисплей одним из самых ярких среди других линеек экспертбуков. В качестве достоинства отмечу возможность менять положение в зависимости от поставленной задачи и размещения тела пользователя в пространстве. Все по правилам продвинутой йоги — растяжка на 360 градусов и мягкая гибкость всей конструкции.



В ноутбуке ExpertBook B7 Flip применен инновационный шарнир ErgoLift, благодаря которому при открытии дисплея клавиатура автоматически приподнимается под небольшим углом, обеспечивая комфортное расположение рук пользователя.

Возможность рукописного ввода — прекрасное решение! «Чувствительный» экран создает ощущение глубины взаимодействия с устройством. Для творческих людей, а также при наличии детей — это большой бонус к удобству. Я успела взять ExpertBook на небольшой семейный уикенд и рисование пальцами на экране у детей, как обычно, вызывало особый восторг.

В устройстве может быть сколько угодно «наворотов», но если детали сами по себе не качественные, то собрать хороший девайс из них не получится. Впечатление в первые минуты использования ExpertBook B7 Flip, что в руках добротная, приятная на тактильные ощущения, вещь. И это впечатление не меняется по истечению более длительного времени взаимодействия.

Автономность

Время автономной работы ExpertBook — более 10 часов. При пассивной работе устройство продержится до 12 часов. Это что же, я в течение дня не буду привязана к розетке?

Проверила — так и есть! Со временем запал батареи обычно сокращается и время работы без подзарядки сужается, однако сейчас я вполне довольна результатом и мой ExpertBook держал батарею всю рабочую пятницу. За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 63 Вт/ч.

Продуктивные развлечения без лишних нагрузок

Взять с собой в дальнюю поездку дополнительный груз весом в 3-4 кг или 1-2 — разница приличная. Когда каждый килограмм расценивается как дополнительная проблема, а в транспорте нет лишнего места, то приходится чем-то жертвовать. Либо выбирать самые компактные, удобные и легкие принадлежности. Тут ExpertBook B7 Flip нет равных! Вес девайса составляет всего 1,43 кг, с учетом размера 320×234×18,9 мм. Можно выдохнуть с облегчением: места он займет не много, а спина скажет спасибо при ручном переносе.

В любой точке мира…

За бесперебойные видеотрансляции онлайн в формате Full HD, загрузку приложений или быструю передачу по сети тяжелых файлов отвечает беспроводной встроенный модуль Intel WI-FI 6 с опцией поддержки 5G. Последнее проверить пока нет возможности, но в остальном нареканий нет.

Стабильное соединение обеспечило мне комфортный рабочий день — без задержек в передаче файлов и с качественной видеоконференциями. Далее мы запустим тест, и вы сами оцените полученные результаты.

Клавиатура и тачпад

При печати клавиши обладают глубоким ходом в 1,5 мм и четким тактильным откликом. Звук при этом глухой и мягкий. А для комфортной работы в темноте включается мягкая подсветка.

Для упрощения работы с программами, в клавиатуру встроена функция Expert Widget. Комбинации клавиши Fn с цифровыми клавишами от 1 до 4 будут выполнять команду быстрого запуска часто запускаемых пользователем программ.

Современная версия тачпада, совмещенная с цифровым блоком, именуемая ныне NumberPad’ом имеет непривычно узкий вытянутый вдоль клавиатуры размер. Неудобств в использовании, как ни странно, это не вызвало. В правом верхнем углу расположена пиктограмма, слегка прикоснувшись к которой загорается подсветка Num-блока с клавишами чисел. При активировании цифрового блока — тачпад продолжает работать в своем режиме. Интеллектуальный алгоритм автоматически распознает, управляете ли вы курсором или вводите цифры.

Expertbook можно смело брать с собой на море или работать у бассейна, так как благодаря водостойкой клавиатуре можно не опасаться случайных брызг, погодной влаги или пролитого коктейля. Достаточно протереть ноутбук тряпочкой и можно смело продолжать им пользоваться.

Чистый звук без искажений

Встроенная аудиосистема воспроизводит отличный звук в коммуникационных приложениях. Она включает в себя два динамика с сертификацией harman/kardon, оптимально расположенных в нижней части корпуса, и пару микрофонов в верхней части экрана. Расположение обусловлено удобством захвата голоса пользователя во время видеосвязи.

Производительность и объем памяти

Полноценная работа с тяжелыми файлами, быстрая обработка всех процессов обусловлены наличием мощной начинки — процессором Intel Core i7 1195G7 с графическим ядром Iris Xe. Благодаря новой гибридной системе охлаждения AHCS, общая производительность выросла на 55%. Вентилятор с металлическим теплорассеивателем увеличенного размера быстро работает под высокими нагрузками и замедляется до бесшумного уровня под низкими нагрузками.

Объем оперативной памяти, размещенной в двух слотах, в нашем устройстве — 64GB DDR4! Весьма внушительно для ультрабука-трансформера! За быструю загрузку изображений отвечает твердотельный накопитель (SSD) PCIe 3.0 емкостью до 2 Тб.

В ASUS переосмыслили подход к выбору объема оперативной памяти для ноутбуков бизнес-сегмента. Если раньше 64 Гб использовались в мощных системах для разработки, монтажа, рендера видео и других устройствах, предназначенных для выполнения ресурсоемких задач, то теперь такой объем памяти вовсю используется в ноутбуках бизнес-сегмента. Такой подход можно назвать оправданным, так как одновременное открытие нескольких десятков сайтов, презентаций, таблиц, графики требует достаточного объема оперативки, и 64 Гб будет в самый раз.

Тестирование

Для тестирования ASUS ExpertBook B7 Flip я прибегла к последней версии программы PCMark 10, которая сочетает в себе серию стандартных тестов производительности ПК. Напомню, что тестирование основано на реальных задачах, охватывающих весь спектр рабочей и повседневной деятельности. Сюда входит общение по видеосвязи, работа в текстовых и графических редакторах, создание электронных таблиц, просмотр фильмов через интернет, и даже рендеринг видео- и аудиоконтента.

За счет современной аппаратной конфигурации ноутбук показал довольно высокие результаты тестирования — 4531 балл. Этот результат на 1175 баллов лучше в сравнении с ноутбуком ExpertBook L1, который мы тестировали ранее.

Так что все тяготы гипермобильной офисной, командировочной и отпускной жизни ExpertBook B7 Flip перенесет с достоинством.

Сильные стороны

После недельного использования я смело могу подтвердить заявленные производителем достоинства устройства:

— универсальность и производительность;

— портативность;

— четкий и яркий экран в помещениях;

— приятная цветопередача (глаза не напрягаются во время работы на ноутбуке);

— предустановленная OC Windows 11 Pro с возможностью бесплатного обновления;

— очень быстрая и отзывчивая система, никаких тормозов, даже когда параллельно запущено несколько процессов;

— наличие мощного процессора Core i7 11-й генерации;

— огромный объем оперативной памяти — целых 64 Гб! Это для меня главное открытие, так как теперь появилась возможность беспрепятственно монтировать и рендерить контент в таких программах, как DaVinci Resolve, Adobe Premiere pro, SONY Vegas pro и др.

— SSD диск на 1 Тб;

— тачскрин-экран.

Особенности, которые не всем могут быть «по вкусу»

Кнопка включения находится на правом торце корпуса. Для тех, кто привык к кнопке включения на лицевой панели — сначала нужно будет адаптироваться. Я первое время путалась, приходилось заглядывать, чтобы не промахнуться и не нажать на кнопку громкости.

Вторая претензия, которую важно обозначить — недостаточный уровень яркости для работы на улице. При ярком солнце даже проверять не стала, достаточно было посидеть за столиком кафе под открытым небом в обед.

Вывод

В ExpertBook B7 Flip все детали, начиная от тачпада и заканчивая верхней крышкой корпуса, выполнены для обеспечения максимального удобства и повышения продуктивности пользователя. Кроме того, ноутбук отличается легкостью и портативностью.

Сложно в одном устройстве соединить все современные технологии для супербыстрой обработки данных без нагрева процессора и сбоев системы. Чтобы при этом гаджет был мобильный, стильный и легкий по весу. Однако, с каждой новой моделью ноутбуков премиального класса от ASUS, укрепляется ощущение, что мы на пути к появлению идеального цифрового помощника!

Рекомендуемая стоимость ноутбука — 550 000 тенге.