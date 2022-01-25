Эксперт в решении повседневных задач: ASUS ExpertBook L1

Мы уже делали обзор флагмана линейки ExpertBook — посмотрим, насколько хороша начальная модель серии.

Современный мир движется быстро, и устройства ASUS помогают следовать этому темпу, ни на секунду не замедляясь в своих творческих устремлениях. Каждую новинку я жду с интересом — какая фишка нас ждет в новом устройстве? С корпоративной серией ExpertBook мы познакомились в обзоре флагмана этой линейки — B9 B9400, который прекрасно проявил себя во всех аспектах. В этом обзоре мы рассмотрим ExpertBook L1 L1500CDA, представляющий начальный уровень в серии. Производитель обещает прочный и надежный корпус, мощное железо, компактные габариты и расширенный набор средств защиты конфиденциальности пользователей на программном и аппаратном уровне. Такие параметры, вкупе с доступной ценой, должны сделать его одним из самых перспективных устройств в своем сегменте. Что же, проверим!

Классический корпус с военной защитой

Внешне модель выглядит максимально строго, как и положено бизнес-устройствам: без каких-либо выделяющихся или светящихся элементов. Ясно очерченные формы со слегка сглаженными углами, простота линий — словом, классика дизайна. Кстати, габариты ноутбука составляют 35,8×23,65×1,94 см, а весит он 1,75 кг и легко помещается в обычный рюкзак.

Сам корпус выполнен из пластика, только крышка — из алюминиевого сплава. И вот тут кроется интересная особенность. Ноутбук ASUS ExpertBook L1 L1500 защищен по стандарту MIL-STD 810H, разработанному Министерством обороны США, для испытаний военного оборудования. Этот стандарт также часто применяется для коммерческих продуктов. Методы испытаний точно повторяют воздействие окружающей среды на оборудование, а не имитируют ее условия искусственно.

Проверяется устойчивость к различным внешним воздействиям: большому давлению, виброустойчивость, высокой и низкой температуре, ударным нагрузкам, песку и пыли, соляному туману и еще с десяток различных нагрузок, которым может подвергаться техника или оборудование в условиях военных действий. Конечно, ноутбук вряд ли будет подвергаться таким испытаниям в офисе или дома (хотя иногда обстановка там тоже бывает близка к военной), но от пыли и влаги он защищен надежно, и за его сохранность в обычных условиях можно не переживать.

Корпус, как у многих ноутбуков ASUS, оснащен шарниром ErgoLift, который приподнимает рабочую панель под небольшим углом над поверхностью, и дает сразу два преимущества. Во-первых, удобнее набирать текст, во-вторых, повышается эффективность забора холодного воздуха для охлаждения «начинки».

Крышка матовая и приятная на ощупь, ноут приятно держать в руках, он не скользит и устойчиво стоит на любой поверхности. Но стоит отметить, что металл крышки маркий, и отпечатки пальцев на нем через некоторое время заметны. Впрочем, они довольно легко убираются с помощью жидкости и салфетки.

Для бизнес-модели, а ASUS ExpertBook L1 L1500 именно такой является, немаловажно наличие множества интерфейсов для подключения всевозможного периферийного оборудования для полноценного рабочего процесса вне офиса. В этом устройстве на корпусе расположились полноразмерный порт HDMI 1.4 и VGA, к которым можно подключать мониторы и проекторы. Имеются USB-порты Type-A и Type-C, гнездо проводной сети Ethernet, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Для физической защиты устройства от кражи предусмотрен кенсингтонский замок, в который можно вставить металлический тросик с фиксатором.





Монитор с тонкой рамкой

С трех сторон дисплей NanoEdge c разрешением FullHD обрамляет довольно тонкая рамка — ее ширина всего 6,4 мм, а относительная площадь экрана составляет 90%! При этом нижняя рамка чуть заходит за корпус и визуально создается впечатление, что она тоньше, чем на самом деле.

Еще одна удобная для офисного устройства опция — дисплей легко раскрывается под углом 180 градусов. Это удобно, когда работаешь лежа с ноутом на коленях — в наше время такой «офис» уже никого не удивляет. А в реальной офисной обстановке можно обмениваться информацией с коллегами, просто разложив его на столе. И еще плюшка: экран ноутбука не отвлекает, когда используешь второй монитор.

В бюджетном сегменте ноутбуков в подавляющем большинстве случаев установлены дисплеи соответствующего уровня. К сожалению, ExpertBook L1 не стал исключением. Главная претензия — это не очень высокий уровень максимальной яркости, самый максимум, на что он способен — 250 кд/м². Впрочем, для работы дома и в офисе вполне подойдет, но на улице информация на экране уже не так хорошо различима. Тем более проблематична будет видимость в солнечный день, даже несмотря на матовое покрытие. Если только попробовать в пасмурный денек поработать на веранде, но в такую погоду хочется больше глинтвейна у камина, а не работы. Зато, используемая ЖК-матрица относится к типу IPS, поэтому углы обзора широкие и цвета не инвертируются при отклонении.

Кстати, дисплей имеет низкий уровень излучения синего света, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland. Отличная защита для глаз и снижение влияния на выработку мелатонина.

Фронтальная камера размещена традиционно в верхней рамке, для защиты от Большого Брата оснащена шторкой. И еще для особо засекреченных личностей: когда камера включена, слева от глазка загорается белый индикатор. Вы точно можете быть уверены, когда камера работает, а когда нет.

Клавиатура и тачпад

При печати ход клавиш плавный, расстояние между ними оптимальное, при быстром наборе текста нет стука. Для работы в темноте имеется мягкая белая подсветка. Только Num-блок удивил: очень узкий, и с непривычки сначала промахиваешься мимо нужной цифры. Нельзя назвать это ощутимым недостатком, просто по сравнению с другими устройствами требуется привыкание.

К тачпаду претензий тоже нет — на ощупь приятный, срабатывает ожидаемо. Левая и правая кнопки находятся под сенсорной поверхностью. Разделения на две отдельные клавиши нет. Размеры типичные для бизнес-сегмента — 105×75 мм.

Кнопка питания является одновременно сканером отпечатка пальца. Для защиты также предусмотрен криптопроцессор TPM 2.0, который необходим для надежного хранения паролей и ключей шифрования, при работе с конфиденциальными данными в специализированных программах.

Процессор и память

Общий объем оперативной памяти устройства зависит от модификации и может достигать 32 Гб. В нашем устройстве это 16 Гб. За хранение данных отвечает подсистема из двух накопителей — SSD-диска объемом до 1 Тб и жесткого диска HDD, вместительность которых также зависит от модификации. В нашем случае параметры таковы: SSD 1 Тб, HDD — 2 Тб. Такое техническое оснащение позволяет ему легко справляться с самыми разными задачами и обеспечивает полноценную работу с тяжелыми файлами, презентациями, видео.

Кстати, диск HDD и, соответственно, хранимая на нем информация, имеет дополнительную защиту — мы знаем, что при падении они не столь надежны, как накопители SSD. Так вот, жесткий диск установлен в металлический бокс с поролоновыми прокладками, которые гасят энергию удара при падении. Шансы, что он уцелеет при падении даже со стола, очень повышаются благодаря такому решению.

Производительность

За производительность отвечает 4-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700U на архитектуре Zen с тактовой частотой 2,3 ГГц. Это решение еще 2019 года, но вполне надежное и показавшее себя с отличной стороны. Объем кэша L3 не очень большой — 4 Мб, но для офисных задач вполне хватает. А для игрушек, видеомонтажа, рендера и обработки фото у ASUS и ROG есть большой выбор других вариантов.

Графика

Дискретной видеокарты у ноутбука ASUS ExpertBook L1 L1500 не предусмотрено ни в одной доступной модификации. Обработкой графики занимается встроенное процессорное видеоядро, модель и производительность которого зависит от процессора. В нашем случае за обработку видео отвечает Radeon RX Vega 10.

Интеллектуальная система шумоподавления

Для видеоконференций предусмотрено два микрофона с отличной системой шумоподавления, работающей в двух режимах. Single-Presenter обучен распознавать миллионы шаблонов сторонних шумов перед ноутбуком и вырезать их, при этом не искажая голос пользователя, а Multi-Presenter — отфильтровывать шум из входящего аудиопотока. Это очень полезно, если ваш собеседник находится в шумном месте и не имеет устройства с аналогичной технологией или гарнитуры с шумоподавлением. Проверка заявленных опций это отлично подтвердила, за что ставлю твердый плюсик.

На связи со всем миром

Беспроводной модуль Wi-Fi 6 осуществляет передачу данных на скорости до 2,4 Гбит в секунду. Этого вполне достаточно для любых задач, например, для видеотрансляции онлайн в формате FHD или быстрой передачи по сети тяжелых файлов. При этом технология WiFi Master осуществляет автоматический выбор наилучшей точки доступа из всех имеющихся вокруг и обеспечивает стабильное соединение даже при перемещении с устройством.

Автономность

В ноутбуке установлена батарея на 42 Вт/ч, которая заряжается от адаптера на 65 Вт. Нужно учитывать, что время автономной работы зависит от параметров использования: офисный режим около 10 часов, обработка в Photoshop — примерно 6 часов, игры типа CS: GO, запущенные при разрешении 1920×1080 и минимальных настройках графики — около 3-3,5 часов. В целом, вполне нормально учитывая, что предназначен лэптоп именно для офисных задач.

Тестирование

На этот раз, для тестирования ноутбука я приобрела платную программу PCMark 10. Это последняя версия серии стандартных тестов производительности для ПК.

Данное тестирование основано на реальных задачах, охватывающих широкий спектр повседневной деятельности. Тщательный и объективный, идеально подходит для сравнения систем и выбора обновлений. Программа создана в сотрудничестве с ведущими производителями оборудования и программного обеспечения.

Нагрузки тестов PCMark 10 включают просмотр веб-страниц, видеоконференции, редактирование документов и электронных таблиц, редактирование фотографий и видео, видео игр.

Для начала я оценила работу своего стационарного ПК и, затем, сравнила с показателями производительности ExpertBook L1 L1500. Отмечу только результат нашего «подопытного», а он весьма неплох и практически со всеми самыми основными офисно-рабочими обязанностями справился на «ура» (видеозвонки, рабочие программы, просмотр видео, аудио-тест, работа в фотошоп и пр.).

В привычных для меня экстремальных тестах ноутбук от ASUS испытывать — чистое кощунство, так как подобным испытаниям подвергаются исключительно игровые или «монтажные» аппараты, но я не удержалась и поддалась соблазну. На удивление, со скрипом, он выдержал мои издевательства, результаты оставлю ниже без подробных комментариев. Не забываем, что это наш профессиональный бизнес-помощник, а не геймерский тяжеловес!

ASUS ExpertBook L1 L1500 — современное решение для продуктивной работы

В целом, по итогам тестирования можно сказать — это надежный ноутбук с достойной производительностью, повышенной прочностью и дополнительными опциями, направленными на повышение продуктивности.

Устройство отлично справляется со всеми задачами, быстро грузит офисные программы, подходит для игр средней тяжести и обработки фото. Вот какие плюсы стоит отметить:

— полноценный комплект интерфейсов, включая модуль Wi-Fi 6;

— система интеллектуального шумоподавления;

— встроенная память до 3 Тб;

— поддержка Windows 11;

— корпус повышенной прочности;

— дополнительная защита для жесткого диска;

— бюджетная цена.

ASUS ExpertBook L1 L1500 удобен, когда нет времени разбираться с железом и нужно, чтобы все работало и звучало на высоком уровне. При этом ноутбук легко помещается в средний рюкзак. Он позволит организовать полноценное мобильное рабочее место в поездке, в любой аудитории, оперативно провести видеоконференцию и презентацию. Словом, ASUS ExpertBook L1 L1500 — достойное решение для эффективной работы.