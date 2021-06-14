В поисках невероятного: легкий и мощный ExpertBook B9400 от ASUS

В обзоре нового ультрабука делимся его сильными и слабыми сторонами.

Серия ExpertBook позиционируется ASUS как ноутбуки для корпоративного сегмента. В этом обзоре изучим флагмана линейки, который, судя по описанию на официальном сайте, представляет собой идеальное решение в мире современного бизнеса.

Комплектация ASUS ExpertBook

Основная картонная коробка с ручкой выглядит стандартно, а вот внутри она представляет из себя эдакую «матрешку». Между двумя вставками из вспененного полиэтилена вложена коробка из черного плотного картона с самим устройством. Рядом находится еще одна коробка с аксессуарами — силовыми кабелем, 65 Вт адаптером с разъемом Type-C и переходником с microHDMI на сетевой LAN порт. И это не просто коробка — легким движением руки она превращается в пирамидку-подставку под ультрабук, причем выполнена она, как оказалось, из экологичного картона.

Упаковка из качественного картона превращается в удобную подставку

Что ж, интересное решение, мы тоже за чистую планету! В комплекте идет также фирменный чехол из плотной ткани в виде конверта с откидывающимся верхом. Ткань защитит корпус от брызг воды и мелких внешних повреждений, например, в дороге.

Внешний вид и корпус

Дизайн ультрабука достаточно прост, но не лишен вкуса: хоть здесь и царят минимализм с лаконичностью, что вполне соответствует тенденциям на рынке бизнес-моделей, но также есть и «изюминка» в виде нестандартного цветового решения корпуса. Я не смогла охарактеризовать оттенок единым термином. Из-за небольших разноцветных микрочастиц поверхность меняет цвет в зависимости от источника света и угла зрения. Он мне казался то серым, то черным и даже темно-синим с мерцающими крапинками. Можно подумать, что у тебя сразу три ультрабука от Asus — нет предела совершенству :)

Корпус очень тонкий: 15,9 мм и изготовлен из магниево-литиевого сплава, что сразу убивает двух зайцев: позволяет облегчить вес и в то же время повысить показатели жесткости. Производитель заявляет, что данная модель прошла множество серьезных испытаний на прочность и надежность. Ну, я доверяю компании полностью, и специально проверять это не вижу необходимости.

Тактильно металл очень приятен, и что важно, немаркий, на нем не остаются отпечатки пальцев. Единственная пластиковая деталь корпуса — рамка, которая в выключенном состоянии неотличима от дисплея.

Ультрабук невероятно легкий — всего 1005 грамм с усиленной батареей!

Верхняя крышка раскрывается до 180 градусов и можно выбрать удобный для себя угол наклона, в том числе в зависимости от освещения. При этом крышка не люфтит, не скрипит, точно фиксируется в любом положении. Между прочим, запросто открывается одной рукой — а у легких моделей с этим нередко бывают проблемы.

А еще здесь также применен уже знакомый фирменный шарнир ErgoLift — при раскрытии крышки нижняя панель немного приподнимается, оставляя зазор для вентиляции. К тому же, с легким наклоном корпуса удобнее работать на клавиатуре. На нижней крышке расположены два динамика с сертификацией Harman Kardon, которые выдают очень качественное звучание!

Кстати, стандартная проблема ультратонких устройств — расположение портов по бокам. В этой модели ASUS добились оптимального соотношения: слева установлены два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 (последнее поколение технологии Thunderbolt), DisplayPort и Power Delivery — можно заряжаться через любой из них. Имеется также полноразмерный HDMI и microHDMI. Последний предназначен не для вывода изображения, а для подключения комплектного переходника на сетевой порт LAN, так как столь малая толщина корпуса не позволяет разместить такой габаритный разъем.

Справа расположился традиционный для корпоративных решений слот для противоугонного замка Kensington Security, полноразмерный порт USB 3.2 (Gen.2), аудиоразъем Jack 3,5 и светодиодные индикаторы активности.

Дисплей

Экран имеет следующие характеристики: 14 дюймов, разрешение 1920×1080, 100% охват sRGB и яркость 400 нит с матовым антибликовым покрытием. Я проверила его возможности на солнце — в принципе, результат оказался успешным: при установке определенного угла наклона вполне можно работать!

Рамки довольно тонкие — около 4 мм — и рабочая площадь экрана составляет порядка 94%. В верхней части дисплея расположены сразу 4 микрофона! Такое количество было необходимо для реализации фирменной технологии интеллектуального шумоподавления, которая во время переговоров отсекает лишние фоновые шумы от голоса. Там же расположены две камеры — основная и инфракрасная для распознавания лиц и движений. Кстати, ее можно закрывать шторкой в нерабочем состоянии. А еще есть функция адаптивной блокировки — камера на пару с датчиком приближения распознает лицо владельца и разблокирует учетку без пароля, а при отходе от устройства тут же блокирует систему. Такой вот верный компьютерный друг.

Закрывающаяся створка камеры

Особо отмечу возможность сконнектить смартфон с компьютерами ASUS и ExpertBook B9400, в частности, через фирменное приложение Link to MyASUS. Оно позволяет передавать файлы в обе стороны, звонить, расширять экран и производить множество других полезных действий.

Клавиатура и тачпад

В этом плане все по классике: довольно приличный по размерам тачпад 12,9×6,6 см расположен по центру внизу клавиатуры, справа от него расположен сканер отпечатков пальцев, который срабатывает моментально и под любым углом. Клавиатура стандартна для небольших ультрабуков: кнопки Del, Ins, перемещены в верхний ряд, а PageUp/PageDn/ Home/End — совмещены со «стрелками». По умолчанию, такие функции, как управление громкостью, яркостью дисплея, подсветки клавиатуры и прочие полезности работают без зажатия «Fn», но при желании — такой режим можно сменить сочетанием «Fn» и «Esc». Блока цифровых кнопок также нет, но если нажать волшебную кнопочку в верхнем правом углу тачпада, то он превращается в сенсорный цифровой блок с красивой белой подсветкой. Тем же цветом помогает и подсветка клавиш, имеющая несколько уровней яркости.

Производитель заявляет, что клавиатура влагостойкая, даже если на нее попадет до 66 мл жидкости!

Конфигурация

В устройстве, которое попало к нам на тестирование, установлен процессор Intel Core i7-1165G7 2,8 ГГц (с Turbo boost до 4,7 ГГц). В других версиях ультрабук может быть оборудован процессором i5-1135G7. Это новые чипы из семейства Tiger Lake U. Процессор содержит 4 ядра, способных работать в восемь потоков одновременно. Объем оперативной памяти в нашей модели 16 Гб (встречаются также версии с 8 или 32 Гб). SSD-накопитель в испытуемой модели имеет емкость 512 гигабайт, хотя бывают конфигурации с 1, 2 или даже 4 терабайтами. Последний вариант предусматривает 2 SSD по 2 терабайт. Кстати, в моделях с двумя SSD можно настроить технологию RAID 0 (для ускорения) или RAID 1 (для дублирования информации с целью ее сохранения).

Процессоры Core 11-го поколения оснащены достаточно мощным видеоядром Intel Iris Xe graphics с максимальной частотой 1,3 ГГц. Странно было бы ожидать от суперлегкого устройства высокой игровой производительности, однако, этот параметр приятно удивил. Я даже вспомнила молодость и немного порезалась в World of Tanks — частота кадров уверенно держалась на 50-60 fps. Конечно, ExpertBook не разрабатывали для игр, но иногда после серьезных дел полезно и расслабиться.

Несмотря на металлический корпус (а обычно они заметно нагреваются), ультрабук неплохо рассеивает тепло. После нескольких часов игровой нагрузки я зафиксировала температуру в дальней центральной области около 47 градусов — но обращаю внимание, это при интенсивном использовании. При обычном серфинге и работе в программах он нагревается совсем немного и ощущается как теплый.

Автономность

Длительное время автономной работы — визитная карточка модели. С батареей емкостью 66 Вт/ч ультрабук продержался чуть более 10 часов при просмотре Full-HD видео онлайн и с яркостью дисплея 50%. При меньшей нагрузке, я думаю, он протянет и все 13-14 часов — скажем, в текстовых редакторах и серфинге. Вот прям очень прилично для таких компактных устройств. До 60% аккумулятор заряжается достаточно быстро (около 40 минут), но до 100% нужно около 2,5 часов.

Программное обеспечение

Ультрабук поставляется с Windows 10 Pro, необходимой для работы в организациях с доменной ИТ-структурой. Еще на мобильном компьютере предустановлена программа MyASUS, в которой содержится множество полезных настроек: управление технологией шумоподавления, выбор режима работы вентилятора системы охлаждения, что отражается на производительности, опция бережной зарядки батареи, в которой можно ограничить зарядку на 60% или 80%, провести проверку оборудования, наличие обновлений, посмотреть руководство по использованию и многое другое.

Заключение

ASUS ExpertBook B9 B9400 — легкий и компактный ультрабук, но в то же время достаточно производительный и надежный. Целый спектр продуманных технологий позволяет применять его для решения повседневных задач не только в бизнес-сегменте, но и пользователям, которым важна высокая производительность с длительным временем автономной работы.

Из достоинств устройства стоит отметить:

— тонкий, но прочный корпус из магниево-литиевого сплава с защитой от жидкости;

— небольшой вес — всего 1 кг при дисплее 14 дюймов;

— яркий дисплей с эффективным антибликовым покрытием;

— функцию адаптивной блокировки;

— тачпад с функцией NumberPad;

— скоростные SSD. А в случае конфигурации с несколькими накопителями — возможность настройки RAID 0 / RAID 1;

— высокую автономность.

Стоит также отметить продуманные решения вопросов безопасности — все-таки модель изначально предназначена для бизнес-использования. Это и ИК-камера с функцией распознавания лица, и сканер отпечатка пальца, основная камера со шторкой, и шифрование с помощью крипточипа. Есть слот для кенсингтонского замка — он служит для установки тросика, соединяющего ультрабук с неподвижным предметом с целью предотвращения кражи. Сразу несколько степеней защиты позволяют быть спокойным за сохранность информации.

Нельзя не упомянуть и некоторые особенности модели:

— при высокоинтенсивной нагрузке заметны шум системы охлаждения и нагрев дальней части корпуса;

— максимальная производительность достигается только при работе с подключенным блоком питания.

Возможно, кому-то будет маловато всего одного полноразмерного USB-A. Впрочем, любые недостатки относительны — это зависит от режима использования устройства.

В целом же ASUS ExpertBook B9400 — современный ультрабук высшего уровня, который не только презентабельно выглядит, но и предлагает целый набор полезных технологий в максимально легком и прочном исполнении.