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На 110 млрд тг. оказано услуг по компьютерному программированию

Palo Alto Networks Security Day 2019

Фоторепортаж с конференции по решениям информационной безопасности Palo Alto, прошедшей в Алматы.

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