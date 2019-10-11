Palo Alto Networks Security Day 2019 11.10.2019 Фоторепортаж с конференции по решениям информационной безопасности Palo Alto, прошедшей в Алматы. Свежие новости Palo Alto Networks: нужен новый подход для решения задач и проблем ИБ Мировой рынок кибербезопасности достиг 37 млрд долларов «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT В Нур-Султане прошел SOC Day 2019 Cyber & Digital Security 2019: никогда не говори никогда «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT В Нур-Султане прошел SOC Day 2019 Cyber & Digital Security 2019: никогда не говори никогда Новая жизнь фотографии с карманным фотопринтером LG Xerox установил Kirtas APT BookScan 1600 в НАБ Казахстана Больше новостей Статьи Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Казнет: вскрытие №002 Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Казнет: вскрытие №002 Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Смени канал. Технотренды в контакт-центрах Больше статей