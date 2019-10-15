Palo Alto Networks: нужен новый подход для решения задач и проблем ИБ

На конференции Palo Alto Networks Security Day Kazakhstan 2019 рассказали о всесторонней безопасности.

11 октября в Алматы компания Palo Alto Networks провела конференцию Security Day Kazakhstan 2019, темой которой стала «Всесторонняя безопасность». Ключевой задачей мероприятия было продемонстрировать позицию Palo Alto по обеспечению комплексной безопасности данных в эпоху цифровизации. Эксперты компании, а также ее партнеры рассказали о том, как повысить эффективность защиты с помощью автоматизации, и продемонстрировали возможности по упрощению перехода на новые технологии. Подобные мероприятия компания проводит уже несколько лет и знакомит на них потенциальных заказчиков с новыми продуктами и решениями. За полтора года портфель Palo Alto Networks существенно изменился.

По словам Кирилла Ильганаева, регионального менеджера Palo Alto в СНГ, одна из ключевых глобальных тенденций — движение в сторону облачных технологий, защиты облаков и всего, что с этим связано. Тренд пока не является супер-актуальным для нашего региона — и не только для Казахстана, но и для большинства стран СНГ. Заказчики все еще с большим недоверием относятся к облачным вычислениям и технологиям, они не готовы отдавать свои данные сторонним компаниям, даже с очень хорошей репутацией. Несмотря на это представитель Palo Alto настроен достаточно оптимистично. По его прогнозам, в ближайшие пять лет ситуация начнет меняться.

«Это мой умеренно реалистичный прогноз. Мы видим определенного рода изменения в этой сфере. Люди уже пользуются облачными продуктами Microsoft, например, Office 365 набирает популярность. Кстати, для этого продукта у нас есть свое решение по защите. Поэтому я считаю, что мелкими шагами регион будет двигаться в направлении облаков. Но здесь хочу отметить, что у большинства стран существует законодательство по персональным данным — об их хранении и обработке за границей. К сожалению, государственным организациям размещать хранилище за границей запрещено. Частным же компаниям это делать можно и нужно, потому что это уменьшает их расходы на строительство ЦОДов, вычислительных центров и т. д. Могу привести пример: за последний год в России такая компания, как Amazon Web Services, которая является одним из мировых лидеров по предоставлению облачных вычислений, нарастила оборот по продаже своих услуг и сервисов примерно в 15 раз. Это связано с тем, что компаниям, которые занимаются разработкой софта, проще и легче выносить свои вычислительные ресурсы в облако. Потому что они получают там гарантированный уровень качества, защищенные сервисы. А если у тебя небольшой стартап и нет больших инвестиций, тебе не нужно ничего строить, ты по подписке покупаешь необходимое пространство в облаке — и все. Я думаю, так или иначе, в какое-то время произойдет переломный момент по переходу в облака. Пока же, поскольку это все-таки мировой тренд, а мы мировая компания, мы можем с гордостью сказать, что побили все рекорды и стали компанией номер один в мире по информационной безопасности. Мы хотим об этом рассказать казахстанскому рынку», — добавил региональный менеджер Palo Alto Networks в СНГ.

Ключевым драйвером продаж Palo Alto остается продукт Next-Generation Firewall, NGFW. «Продукт эволюционирует, развивается в новых операционных версиях, появляется огромное количество новых функций и возможностей, которые помогают заказчикам решать их задачи», — отметил Кирилл Ильганаев.

Говоря об актуальных тенденциях именно для Казахстана, Кирилл Ильганаев отметил возрастающую популярность направления ОЦИБ (оперативный центр информационной безопасности, SОС). На данный момент в РК действует уже 4 коммерческих SOC’a, и ожидается, что в ближайшее время их число увеличится до десяти. В рамках Palo Alto Networks Security Day Kazakhstan 2019 был представлен продукт класса SOAR — Demisto, платформа по автоматизации управления инцидентами ИБ, предназначенная специально для ОЦИБ.

«Продукт Demisto, который мы сегодня представляем — это инструмент по автоматизации для платформ управления инцидентами, являющихся для ОЦИБов одними из ключевых. И наш продукт — лидирующий на рынке. Поэтому я считаю, что данное направление должно вызвать интерес», — заявил Кирилл Ильганаев.

Помимо Demisto на конференции была представлена платформа Prisma Public Cloud. Представители Palo Alto рассказали о применении Machine Learning в платформе безопасности Palo Alto Networks, защите рабочих станций нового поколения и последних инновациях в технологиях поведенческого анализа сети, а также о том, как выбрать лучший NGFW. В выставочной зоне конференции прошла демонстрация новых технологий и решений от Palo Alto Networks и ее партнеров.