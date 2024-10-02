Давление под контролем с HUAWEI WATCH D2 — где бы вы ни были

Современный тренд на здоровый образ жизни позволяет крупным техно-брендам раскрыться по-новому, представив миру свои новинки для поддержания баланса души и крепости тела.

Компания Huawei не стала исключением, подарив миру, а главное гипертоникам, возможность сохранить спокойствие — с помощью умных часов HUAWEI WATCH D2.

По официальной медицинской статистике, более 1 миллиарда человек по всему миру страдают от гипертонии. Этот недуг может существенно ухудшить качество жизни, но при правильном подходе его можно успешно контролировать.

Артериальное давление регулярно изменяется под влиянием эмоций, стресса и питания в течение суток, поэтому отслеживание суточного ритма должно проводиться также регулярно. Существуют случаи скрытой гипертонии, при которой скачки давления наблюдаются только ночью. Это состояние может быть не менее опасным, чем стабильное дневное, пусть и нездоровое.

HUAWEI WATCH D2 — это первые в мире умные часы с возможностью мониторинга артериального давления по медицинским стандартам. На экране устройства отображаются привычные для тонометра показатели систолического и диастолического давления, а также пульс. При этом на руке сжимается настоящая манжета. Идея лежала на поверхности, но качественной реализации от известных брендов до этого момента не было. Инженеры HUAWEI смогли удивить рынок и представили по-настоящему ЗОЖную новинку.

Минимализм упаковки, максимализм технологий

Набор поставляется в квадратной коробке из плотного картона. Внутри, помимо самих часов, находятся стандартные аксессуары: круглая зарядная станция, дополнительный ремешок меньшего размера и несколько листовок с инструкцией. Каждый предмет аккуратно размещен в своем отсеке и завернут в индивидуальный пакет. Упаковка добротная, стильная и производит приятное впечатление.

В отличие от предыдущей модели WATCH D2 оснащен более крупным экраном с диагональю 1,82 дюйма (у WATCH D1 — 1,64 дюйма). Габариты WATCH D2 составляют 48×38×13,2 мм, что делает его немного компактнее по сравнению с WATCH D1 (51×38×13,7 мм). Полезная площадь экрана у новой модели немного меньше — 48 мм против 51 мм у предшественника. Ширина ремешка также изменилась: у WATCH D2 она составляет 26,5 мм.

У меня не было под рукой упаковки и часов предыдущей версии, для сравнения была коробка от часов серии WATCH GT — дизайн упаковки от компании HUAWEI похож, несмотря на принципиальную разницу самих устройств. Фирменный стиль компании прослеживается во всех линейках.

Часы оснащены квадратным экраном и двумя боковыми кнопками — обычной и поворотной из нержавеющей стали, которые удачно вписываются в общий дизайн. Используется выступающее изогнутое 2,5D стекло и зеркальный безель, который придает дизайну часов завершенности и характера.





Цветопередача сработала на отлично при дневном освещении на улице. Использование часов во время бега или завтрака на террасе приносит удовольствие, не приходится приглядываться к экрану, тщетно пытаясь разобрать свои сердечные ритмы и скачущий пульс от вкуса только что съеденной ягодной тарталетки.

Силиконовый ремешок с обилием размерных отверстий и сгибом у основания позволяет легко подогнать его под кисть любого размера — отличное решение для пользователей с разной анатомией запястья. Это не просто удобно, но и выглядит стильно!







Основной корпус устройства легкий, а манжета, прикрепленная к ремешку тонкая и мягкая, что во время ношения не доставляет дискомфорт, как бывает у обычных электронных часов. Устройство работает бесшумно и автоматически измеряет давление каждые 30 минут ночью, при этом сдавливание ощущается не слишком сильно и обычно не вызывает пробуждения. В отличие от обычного тонометра, смарт-часы автоматически фиксируют данные о сне и активности, упрощая отчетность для лечащего врача. Кроме того, WATCH D2 оснащены и другими полезными для личной медицинской карты функциями: мониторинг стресса, предупреждение об отклонениях пульса, круглосуточный контроль уровня кислорода в крови (SpO2), а также измерение температуры кожи. И, что меня, удивило и порадовало — часы предлагают функции для контроля женского здоровья и анализа аритмии. Выглядит так, словно нанимаешь для себя личного ручного медбрата.





Стоит упомянуть и высокоточный датчик ЭКГ, который работает на базе аналогового чипа с очень высоким входным сопротивлением, что позволяет снимать показания ЭКГ с точностью, сравнимой с медицинскими приборами.

Все под контролем

Для того, чтобы изменить язык меню с английского на русский и начать свободно измерять показатели здоровья, необходимо сначала сопрячь часы со смартфоном. В приложении на телефоне будут отображаться все данные, а также графики с результатами измерений для удобного сравнения. Часы позволяют принимать звонки, слушать музыку и отвечать на сообщения прямо с запястья. Удобно переключаться между приложениями, быстро находить нужные функции во время тренировок — все под рукой. А благодаря мощной батарее устройство работает долго без необходимости частой подзарядки — о ней я даже не вспоминала.





Мой первый опыт использования HUAWEI WATCH D2 совпал с утренним занятием йогой. В этот период самочувствие нестабильно: асаны, выполняемые вниз головой, иногда вызывают головокружение. Это был идеальный момент, чтобы проконтролировать изменения в организме и, если нужно, принять меры для их стабилизации.

Перед измерением давления и пульса необходимо сделать перерыв на 5 минут, чтобы расслабиться и успокоиться. Затем нужно согнуть руку в локте и поднять часы на уровень сердца. Важно отметить, что положение пальцев — согнутые или вытянутые — также влияет на точность измерений, поэтому следует всегда придерживаться одного и того же положения руки.

Для проверки точности показателей давления на часах HUAWEI WATCH D2 я подключила проверенный временем электронный тонометр, который всегда выдавал точные результаты. В этот раз оба устройства показали идентичные данные как в состоянии покоя, так и после энергичной зарядки, что подтверждает надежность умных часов.

Данные до физической активности в сравнении с тонометром

Ниже погрешность чуть больше из-за разницы положения пальцев. Лучше их держать в открытом и расслабленном состоянии

Для объективного вердикта пришлось провести более пяти замеров на каждом устройстве и повторить упражнения, чтобы зафиксировать разницу в изменениях пульса. Как показали датчики — гипотония и черный чай — мои верные спутники по жизни. Но это не проблема, если вовремя отследить резкое понижение давления и не допустить его. Погрешность в показаниях — буквально 2-3 единицы, и это отличный результат для HUAWEI WATCH D2.

Одна из причин моего увлечения йогой и медитациями — легкая бессонница и отсутствие энергии после утреннего пробуждения. Как раз для решения подобной проблемы в умных часах встроена система качества сна HUAWEI TruSleep 4.

Часы фиксируют не только количество сна, но и его фазы, выявляя проблемы, такие как частые пробуждения или недостаток глубокого сна. Система анализирует эти данные и предлагает конкретные рекомендации — например, изменить время отхода ко сну или создать более комфортные условия для сна. Со временем такой подход приведет к качественному отдыху, и о дополнительном приеме мелатонина на ночь можно забыть.

Жить становится гораздо спокойнее, когда на запястье есть маленький контроллер, который предупредит в экстренной ситуации и покажет, насколько серьезна проблема в данный момент. Любой гипертоник или гипотоник со стажем будет в восторге от такого полезного бонуса.

Подводя итог, хочу выделить ключевые преимущества, по которым HUAWEI WATCH D2 стоит рассмотреть как претендента на приобретение для постоянного использования:

— понятный интерфейс;

— яркий экран и крупный шрифт;

— возможность комплексной аналитики показателей здоровья и круглосуточный мониторинг;

— точные данные при измерении давления;

— стильный аксессуар для повседневной носки, подходящий к любому образу;

— мгновенная реакция на касания, без задержек и сбоев;

— легкая настройка нужного размера ремешка.

HUAWEI WATCH D2 в продаже в Казахстане — с 27-го сентября. Их стоимость составляет 179 990 тенге, а в период старта продаж (27.09 - 11.10) умные часы можно приобрести за 139 990 тенге.

Аксессуары в стиле healthy всегда найдут свою аудиторию и преданных поклонников, особенно среди тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса. Линейка умных часов HUAWEI WATCH D2 открывает новые возможности для контроля и улучшения самого ценного, что у нас есть — здоровья.