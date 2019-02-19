Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года

Генеральный директор ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» в интервью Profit.kz о бизнесе компании в Казахстане, о 5G, и о том, что стоит за громкими событиями вокруг Huawei в некоторых странах.

2018 год стал для компании лучшим за всю предыдущую историю — за прошедший год компания выпустила более 200 миллионов смартфонов под брендами Huawei и Honor. Это на треть больше, чем в позапрошлом году. Хорошие результаты у компании и в части 5G — она одна из признанных лидеров на мировой арене в этом вопросе.

— Господин Чжан Цинго, завершился 2018 год, и начну с вопроса о том, как вы его закончили: каковы успехи компании в Казахстане, где заметен наиболее сильный прогресс? Чем вы могли бы гордиться, глядя на ушедший год?

— Трудно не согласиться, что 2018 год оказался прорывным. Причем, очень хорошая динамика заметна во всех трех бизнес-группах компании — операторском, корпоративном, и потребительском направлениях.

Если мы говорим про первую бизнес-группу, то мы продолжили активное сотрудничество со всеми операторами связи Казахстана по модернизации и развитию сетей связи четвертого поколения, трансформации и усовершенствованию структуры существующих ИКТ сетей, способных гибко адаптироваться к потребностям клиентов, создавать открытые платформы для видеосистем, агрегированного контента, для запуска новых цифровых сервисов, нацеленных на удовлетворение растущих потребностей абонентов, оптимизации операционной деятельности. С АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» у нас продолжается интереснейший проект по обеспечению широкополосного доступа в интернет в сельских пунктах — вы, наверняка, знаете о нем. Если говорить про корпоративный бизнес, то здесь тоже есть о чем рассказать. Было много интересных проектов инфраструктурного класса — в энергетике, промышленности, здравоохранении и образовании. Очень хорошие подвижки у нас произошли и в части концепции «Безопасного города», Smart Home. В целом, как вы знаете, в Казахстане реализуется масштабная госпрограмма «Цифровой Казахстан», и мы очень рады, что наша экспертиза и компетенции, стратегии интересны и полезны в ее реализации.

Наконец, о консьюмерском рынке. Здесь произошли по-настоящему радикальные перемены — в 2018 году этот сегмент значительно увеличил долю в общем зачете среди остальных бизнес-групп с точки зрения объемов в Huawei. Понятно, что это привело к перераспределению акцентов внутри компании. В Казахстане мы тоже сильно продвинулись — мы еще ожидаем итоговых показателей, но по предварительным данным доля компании на этом рынке превысила 20%, а в пиковый период продаж поднималась до цифры 29,5%

— Кстати, в ушедшем году компания вывела на рынок новые сильные продукты. Среди них смартфоны серии Huawei P20, а также линейка Mate20. Кроме того, компания вышла на нехарактерный для себя рынок — рынок мобильных ПК, предложив Huawei MateBook X Pro. Как публика в Казахстане приняла эти продукты?

— Хорошо приняла. Линейки Huawei P20 и Mate20, без всяких сомнений, назову гордостью Huawei — в них реализован ряд новаторских вещей, тех, которые многие производители до сих пор не решались внедрять. К примеру, флагманы Mate20, Mate20 Pro работают на базе первого в мире 7-нм ядерного процессора нашей собственной разработки Kirin 980, который сочетает лучшие в своем классе характеристики, производительность, а так же двойной нейронный процессор со встроенным Искусственным интеллектом. Переход на 7-нанометровый процесс в производстве SOC (система на чипе) для Huawei Mate20 Pro означает прирост производительности на 20% в сравнении с 10-нанометровым процессором, который используется, например, в ранних моделях. Не заметить такую эволюцию просто невозможно. Что касается перспектив этой модели с точки зрения продаж, в том числе, и в Казахстане, то я вижу их многообещающими. Говоря же о Huawei P20 Pro, по итогам 2018 года было продано около 10 миллионов смартфонов этой линейки во всем мире, что свидетельствует о большом спросе.

Несколько слов о Huawei MateBook X Pro. Модель изначально разрабатывалась для внутреннего рынка Китая. Но в какой-то момент мы увидели интерес к ней и на внешних рынках. Соответственно, мы поддержали этот интерес. Думаю, что это интересный опыт для компании.

— Господин Чжан Цинго, известно, что компания анонсировала в России запуск Huawei Pay уже в этом году. Таким образом, наш северный сосед станет первым внешним рынком для этого платежного сервиса. Планируете ли вы выходить на рынок Казахстана? Если да, то когда.

— Эта тема, безусловно, интересна для компании. И выход Huawei Pay на рынок России только доказывает это. Но вы должны понимать, что есть какие-то процедуры для того, чтобы выйти на рынок. Например, перед тем, как стартовать в России, мы провели большую работу — исследование, и лишь после того, как увидели хорошие перспективы, было принято соответствующее решение. Что касается Казахстана, то здесь ситуация развивается очень хорошо — объем платежей с помощью платежных карт растет кратно из года в год. Поэтому, кто знает…

Кстати, в Астана Хаб у нас есть демо-платформа, где мы тестируем стратегии, изучаем с партнерами и стартапами гипотезы. И один из фокусов — это Huawei Pay.

— Вы опередили меня. Предлагаю поговорить об Астана Хаб. Насколько понимаю, Huawei принимает участие в становлении этого инновационного пространства. Не могли бы вы рассказать о ваших ожиданиях от такого сотрудничества? Что вы там собираетесь делать?

— Вы правы, мы очень рады открытию такого хаба на территории страны, так как это отличная платформа для развития как навыков специалистов, так для создания новых интересных проектов. Наш демо-центр, который мы открыли в Astana Hub и презентовали президенту Назарбаеву, — первый в Центральной Азии. Данный проект осуществляется в рамках меморандума с Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» о сотрудничестве в сфере ИКТ и реализации инновационных проектов. Стратегическое назначение проекта — развитие платформы и экосистемы, инвестиции в новейшие технологии, такие, как облачные вычисления, Интернет вещей, Big Data, мобильная широкополосная связь, программно-определяемые сети и другие перспективные направления, позволяющие создать открытую, гибкую и безопасную информационно-коммуникационную технологическую инфраструктуру. Еще одно предназначение демо-центра — консолидация передовой инженерной мысли. Мы готовы предложить свои технологии и опыт для молодых предпринимателей, стартапов, разработчиков, которые работают над новыми идеями.

— Huawei находится в авангарде 5G, фактически формируя ландшафт для сетей пятого поколения. Как у вас обстоит с этим в Казахстане? Каков спрос на консалтинг со стороны Huawei в вопросе построения сетей 5G у казахстанских операторов связи?

— В целом, к концу 2018-го, Huawei заключила более 30 контрактов по всему миру и продала более 25000 базовых станций 5G. Это подтверждает, что компания занимает лидирующее положение в мире как поставщик решений для создания 5G-инфраструктуры. Вообще, если отбросить условности, то Huawei — это единственный комплексный поставщик решений в области 5G, это означает, что мы покрываем весь спектр потребностей для операторов. Как единая точка входа.

Сейчас мы совместно с операторами связи Казахстана отрабатываем запрос Министерства информации и коммуникаций о возможности проведение пилотного тестирования технологии пятого поколения уже во втором полугодии 2019 года. Если он пройдет успешно, то это откроет дорогу для более широкого внедрения технологии в Казахстане.

Еще хотелось бы сказать, что 5G — это очень дорого и, учитывая площадь Казахстана, внедряться она, скорее всего, будет фрагментированно с акцентом на промышленность, мегаполисы.

— Сегодня социальная ответственность для крупных корпораций — важный вопрос. Это своего рода лакмусовая бумажка зрелости компании. Что вам удалось сделать в этом направлении в прошлом году?

— В прошлом году компания отметила 20-летие присутствия на рынке Казахстана. И одновременно мы усилили свою активность на ниве социальных проектов. В частности, речь идет о глобальной программе Huawei «Seeds for the Future» («Ростки Будущего»). По ее итогам, мы обеспечили 10 квот, которые дают возможность одаренным студентам в области ИКТ пройти обучение в Китае. Это масштабная программа, которая дает студентам возможность погрузиться в китайский культурный и деловой опыт на протяжении всего курса — от изучения китайского до посещения Запретного города, площади Тяньаньмэнь и Великой китайской стены. Также студенты посетят штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне, где под руководством ведущих отраслевых экспертов пройдут обучение по продуктам и услугам Huawei. В этом году мы продолжим реализацию этого проекта. Кроме того, в рамках конкурса «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019» были определены 3 победителя, которые в 2019 году будут иметь возможность поехать в Китай на финальный международный этап конкурса. Эта программа направлена на предоставление рабочих мест в компании Huawei для одаренных выпускников вузов. Кстати, в «Huawei ИКТ Казахстан 2018-2019» приняло участие около 1500 казахстанских студентов.

Также с 2017 года продолжает функционировать наш проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) — это Авторизованные Академии Информационных и Сетевых Технологий Huawei на базе КБТУ и ЕНУ им. Гумилева. Вскоре HAINA заработает и в КазНУ им. Аль-Фараби

Очевидно, что мы и дальше будем достаточно активны на этом поле — не будем снижать темпы.

— Расскажите о планах компании на 2019-й — проекты, идеи.

— Тут не буду слишком оригинален — фокус на 2019 год — это облачные вычисления, Искусственный интеллект, Big Data. Продолжим принимать активное участие в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», в том числе, и в инфраструктурных проектах. Будем делать особый акцент и на корпоративный рынок — здесь мы видим большие возможности для роста.

— Сейчас много говорят о Великом цифровом шелковом пути. Учитывая, что на Европу и Китай приходится львиная доля трафика, — это выглядит довольно интересным. Что в Huawei думают об этом?

— Думаю, что идея очень интересная, и эта инициатива прекрасно сопрягается с инициативой «Один пояс — один путь». Цифровой Шелковый путь позволяет нам укреплять торговые отношения, предоставляя новые перспективы развития для стран-участниц. Прогресс развития этого проекта снижает дисбаланс развития интернета в странах, расположенных вдоль Шелкового пути. Считаю, что для стран Центральной Азии первостепенной задачей является расширение покрытия сети, чтобы больше людей могли пользоваться дешевыми и удобными интернет-услугами. Полагаю, что мы могли бы с пользой для проекта предложить свои компетенции. У Казахстана же могут появиться великолепные возможности зарабатывать на транзите данных. Ведь все мы знаем, что нефть новой экономики — это данные…

— Есть и обратная сторона. Несмотря на успехи, в 2018 году Huawei столкнулась с проблемами в США и некоторых других странах. В частности, спецслужбы рекомендовали американцам не покупать устройства Huawei, а в конце года власти Канады задержали финансового директора компании по требованию США, правда, позже она была отпущена под залог. Есть ли у компании какая-то консолидированная точка зрения о том, что происходит?

— Не секрет, что информационное давление на Huawei со стороны некоторых стран сейчас довольно сильное. Консолидированное мнение компании, и оно единственно верное в этой ситуации — в нашей корпоративной политике и основополагающих принципах ведения бизнеса четко указано, что мы должны соблюдать все применимые законы и правила в странах, где мы работаем, включая все применимые законы и положения о контроле над экспортом и санкциях Организации Объединенных Наций, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Мы привержены нашим обязательствам относительно совершенствования нашей системы соответствия. То, что некоторые страны вводят какие-то ограничения для компании — это их внутреннее дело. С другой стороны, я хотел бы сказать о том, что является обратной стороной таких санкций. Технологический задел у компании очень большой — мы начали работать над ключевыми уникальными технологиями, например, в той же области 5G, почти десять лет назад. Наши ежегодные инвестиции в исследования и разработки достигли 15-20 миллиардов долларов США. В течении последующих 5 лет мы планируем инвестировать в R& D более 100 миллиардов долларов США. Итог — мы серьезно вырвались вперед и готовы предложить рынку лучшее для устойчивого развития телекоммуникационной отрасли. Соответственно, если страна по каким-то причинам накладывает санкции на компанию, то эти технологии будут недоступны в этой конкретной стране со всеми вытекающими последствиями. Ну, а в целом, я бы не переоценивал влияние санкций на компанию — у нас сохраняется большой потенциал для роста.