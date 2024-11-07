OCR и роботы: Konica Minolta и Python RPA заключили соглашение о технологическом партнерстве

Теперь интеллектуальная обработка данных, распознавание, оцифровка и проверка бумажных и электронных документов будет занимать в десятки раз меньше времени.

Konica Minolta и Python RPA укрепляют и расширяют свои партнерские отношения. Пользователи платформы для роботизации Python RPA будут использовать в своих проектах OCR-решения от Konica Minolta. Интеллектуальная обработка данных, распознавание, оцифровка и проверка бумажных и электронных документов будет занимать в десятки раз меньше времени.

Konica Minolta — эксклюзивный дистрибьютор решений EasyData и ESV Platform на территории Центральной Азии. Специалисты компании обладают значительным опытом автоматизации документооборота с применением AI и OCR-технологий.

Python RPA — лидер разработки программных роботов в Центральной Азии. Платформа Python RPA создает цифровых сотрудников, освобождая реальных сотрудников от рутинных операций и позволяя им сосредоточиться на интеллектуальных задачах. Роботы Python RPA успешно применяются в ведущих компаниях Республики Казахстан и за ее пределами.

Технологическое партнерство Konica Minolta и Python RPA уже принесло результаты. С помощью RPA-платформы и OCR-решения удалось в десятки раз увеличить производительность сотрудников Государственного архива города Астаны. В настоящее время ведется совместная работа по автоматизации рутинных процессов сети заправок Nomad Oil. Кроме того, на базе OCR-решений Konica Minolta и платформы Python RPA был реализован проект в Общем центре обслуживания крупного завода, где бухгалтерские проводки теперь создаются автоматически: информация распознается и заносится в SAP без участия человека.

«Сотрудничество с Python RPA позволило нам укрепить позиции на рынке бизнес-автоматизации в Республике Казахстан и предложить инновационные решения и комплексные инструменты на основе RPA-технологий. На данном этапе мы расширяем наше партнерство, поскольку видим в компании Python RPA надежного партнера, активно инвестирующего в развитие технологических возможностей своей платформы. Их приверженность к непрерывному улучшению взаимоотношений с клиентами полностью соответствует ценностям Konica Minolta», — отметил Кирилл Чеханков, директор по продажам Konica Minolta.

«Развитие партнерства с Konica Minolta — это расширение возможностей для наших заказчиков. Комбинация RPA и OCR делает проекты роботизации еще более эффективными. Совместный проект в Государственном архиве Астаны показал, каких успехов можно добиться, совмещая технологии. Уверен, что постепенно все больше организаций в Центральной Азии встанут на путь роботизации бизнес-процессов с распознаванием документов, и мы готовы им в этом помочь», — прокомментировал сооснователь Python RPA Мухамеджан Дузенов.

«Долгосрочное и успешное сотрудничество с Konica Minolta, результатом которого ежегодно становятся десятки реализованных проектов, придает особое значение расширению партнерства с Python RPA. Это предоставляет значительные преимущества для компаний и учреждений Центральной Азии, так как проверенные мировые технологии интегрируются с ведущими локальными решениями. Мы с оптимизмом оцениваем перспективы в этом регионе и планируем дальнейшее расширение нашего бизнеса», — отметил генеральный директор EasyData Роб Камерлинк.