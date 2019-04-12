Axis: партнерский день в Алматы 12.04.2019 Компания Axis провела в Алматы партнерскую конференцию по системам видеонаблюдения. Свежие новости «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Анонс: Axis Communication’s Academy Новая жизнь фотографии с карманным фотопринтером LG У Axis Communications появился представитель в Казахстане На камеры «Жолак» в Алматы выделили 104 миллиона тенге Анонс: Axis Communication’s Academy Новая жизнь фотографии с карманным фотопринтером LG У Axis Communications появился представитель в Казахстане На камеры «Жолак» в Алматы выделили 104 миллиона тенге «Евросеть» выставила фотоработы Panasonic тестирует систему распознавания лиц для оплаты товаров Больше новостей Статьи Axis Communications’ Academy — ваши лучшие знания о сетевом видеонаблюдении Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казнет: вскрытие №002 Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Из истории развития ИТ в Казахстане Как не лишиться связи: все о регистрации телефонов Axis Communications’ Academy — ваши лучшие знания о сетевом видеонаблюдении Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казнет: вскрытие №002 Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Из истории развития ИТ в Казахстане Как не лишиться связи: все о регистрации телефонов Больше статей