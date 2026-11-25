Особое внимание уделяется проектам «Цифровой полицейский» и «Цифровой участковый».

Департаментом полиции Павлодарской области последовательно внедряются цифровые проекты, направленные на повышение общественной безопасности, оперативности реагирования на обращения граждан и эффективности работы сотрудников полиции.

Одним из важных направлений является внедрение кнопок SOS, позволяющих гражданам оперативно обратиться за помощью в экстренных ситуациях. Использование таких устройств обеспечивает возможность быстрого вызова полиции и способствует сокращению времени реагирования на происшествия.

«Особое внимание уделяется проектам „Цифровой полицейский“ и „Цифровой участковый“. Они направлены на повышение доступности полицейских услуг, совершенствование взаимодействия с населением и обеспечение более эффективного контроля за состоянием правопорядка на обслуживаемых территориях», — сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Вячеслав Ипатов.

Важным этапом цифровой трансформации стало внедрение Центра оперативного управления, оснащенного современными системами видеонаблюдения. Камеры, установленные в общественных местах и на улицах населенных пунктов, позволяют сотрудникам полиции в режиме реального времени наблюдать за оперативной обстановкой, выявлять правонарушения, отслеживать подозрительные ситуации и своевременно направлять наряды полиции к местам происшествий.

Особое значение имеет применение камер видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта и интеллектуальной видеоаналитики. Такие системы позволяют осуществлять распознавание лиц и обнаружение предметов, внешне схожих с оружием, выявлять оставленные подозрительные предметы, фиксировать массовые скопления людей, драки, факты насилия и задымления. Кроме того, транспортная видеоаналитика позволяет определять и анализировать характеристики транспортных средств, в том числе марку, модель и цвет автомобиля.

Применение данных технологий помогает сотрудникам полиции оперативно выявлять потенциально опасные ситуации, отслеживать разыскиваемых лиц, устанавливать местонахождение угнанных и разыскиваемых транспортных средств, а также своевременно принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений. Интеллектуальная видеоаналитика становится дополнительным инструментом в повседневной деятельности полиции, позволяя эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и повышать качество реагирования на происшествия.

Использование возможностей ЦОУ помогает повысить эффективность ежедневной службы, обеспечить дополнительный контроль за общественным порядком и безопасность жителей региона.

Внедрение современных цифровых решений является важной частью работы полиции. Главная цель этих проектов — создание безопасной среды, повышение качества оказания государственных услуг и обеспечение надежной защиты прав и безопасности граждан.