Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов?

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 августа.

Минфин разработал правила представления операторами интернет-платформ в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или работы с использованием интернет-платформы. Целью проекта является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ, через которые не осуществляется оплата за оказываемые услуги или выполняемые работы, передает Zakon.kz.

Также предусматривается упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ. Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданская активность, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов.

Ожидаемый результат от принятия правил:

— Определение единых требований к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.

— Повышение эффективности контроля со стороны ОГД за доходами физлиц (в т. ч. самозанятых) и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.

— Создание правовых условий для легализации доходов физлиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.

— Содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.