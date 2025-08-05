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$495,5 млн — объем выручки на рынке дата-центров в РК в 2025 году

    Операторы интернет-платформ будут передавать данные по физлицам в органы госдоходов?

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 августа.

    5 августа 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Минфин разработал правила представления операторами интернет-платформ в органы государственных доходов сведений о лицах, зарегистрированных на интернет-платформе, оказывающих заказчикам услуги или работы с использованием интернет-платформы. Целью проекта является обеспечения полноты и прозрачности доходов физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ, через которые не осуществляется оплата за оказываемые услуги или выполняемые работы, передает Zakon.kz.

    Также предусматривается упрощение порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам исполнителями интернет-платформ. Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданская активность, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов.

    Ожидаемый результат от принятия правил:

    — Определение единых требований к порядку, срокам и форме представления операторами интернет-платформ сведений о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие платформы.
    — Повышение эффективности контроля со стороны ОГД за доходами физлиц (в т. ч. самозанятых) и ИП, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ.
    — Создание правовых условий для легализации доходов физлиц и ИП и повышения уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.
    — Содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере оказания услуг и выполнения работ.

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