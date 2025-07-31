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    К казахстанцам из-за банковских карт обратился Нацбанк

    Граждан предупредили о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек дропперов – в эти схемы злоумышленники вовлекают подростков и пенсионеров.

    31 июля 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы — за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами, передает Zakon.kz.

    «Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции. Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельност», — заявили в НБК.

    В Нацбанке напомнили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

    Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк.

    Если граждане столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, в НБК настоятельно рекомендуют обратиться в правоохранительные органы РК.

    Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.

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