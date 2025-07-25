В Казахстане планируется создать цифровую военно-врачебную комиссию

На данный момент уже оцифрован процесс медосмотра призывников.

Проект был апробирован в военкомате Астаны. Сейчас онлайн-медосмотр доступен в столице, в Алматы, Карагандинской области и Шымкенте. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев. По его данным, в 2024 году оцифрованы медицинские данные почти 15 тысяч человек, в 2025 г. — 5,5 тысяч.

Спикер добавил, что госпитали и лазареты Минобороны оказывают медицинское обеспечение посредством медицинских информационных систем. В среднем в год в цифровом формате обслуживается более 10 тысяч военнослужащих в военно-медицинских учреждениях.

В перспективе министерством обороны планируется создать цифровую военно-врачебную комиссию, которая поможет ускорить процесс прохождения военнослужащими военно-врачебной экспертизы на пригодность к службе и исключит коррупционные риски. На данный момент проводится тестирование функционала в Астане.

Кроме того, планируется внедрить в сферу здравоохранения технологии телемедицины, что позволит использовать ИИ для определения диагноза военнослужащих при отсутствии соответствующих медицинских специалистов на местах.

«На сегодня Министерством направлены специалисты на прохождение курсов по телемедицине для военных медицинских специалистов. После завершения курсов запланирована апробация AI-терапевта, который сейчас проходит тестирование в учреждении Минздрава Акмолинской области», — уточнил спикер.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.