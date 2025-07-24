Бесплатный учебный центр по ИИ, анимации и программированию откроется для казахстанских школьников

В октябре этого года на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai откроется Центр креативных технологий TUMO.

Это учебный центр для школьников в возрасте от 12 до 18 лет. TUMO будет работать как центр дополнительного обучения — учащиеся смогут посещать занятия до или после школы. Об этом сообщила управляющий директор АКФ «Парк инновационных технологий» Валерия Те. Обучение будет вестись по 11 основным направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, анимацию, цифровую музыку, робототехнику и другие современные дисциплины.

«В Центре искусственного интеллекта мы планируем обучать 5-6 тысяч школьников в год. Обучение будет являться совершенно бесплатным для всех школьников. У нас нет никаких входных требований, кроме возраста учащихся. Все, что нужно будет сделать: подать заявку на обучение и успеть занять свое место. Мы понимаем, что это очень важная инициатива, и хочется дать возможность всем школьникам Казахстана посещать такой центр. В будущем планируем масштабировать эту инициативу в регионы, в Алматы и планируем охватить весь Казахстан в ближайшие 3-5 лет», — сказала Валерия Те.

Спикер добавила, что в отдаленных регионах будут установлены так называемые TUMO-боксы, которые позволят детям в селах проходить IT-обучение.

Валерия Те также рассказала, как обучается взрослая аудитория — от 18 лет и старше. С 2021 года в Казахстане реализуется программа Tech Orda, в рамках которой уже почти 10 тысяч человек прошли обучение и получили востребованные IT-специальности, включая направления в области искусственного интеллекта: Big Data, кибербезопасность, программирование и другие. В программе участвует 72 IT-школы. По словам спикера, программа показала высокую эффективность — 88% выпускников успешно трудоустраиваются. Продолжительность курсов составляет от 6 месяцев и более. Обучение в Tomorrow School полностью бесплатное.

«Если студенты хотят получить более углубленные знания, мы разработали программу и открыли школу Tomorrow School. Это первая в Казахстане школа искусственного интеллекта на базе методологии peer-to-peer. Это значит, что в нашей школе нет преподавателей, а студенты помогают друг другу осваивать новые знания и проходят обучение на цифровой платформе под названием 01edu. Вся программа длится 24 месяца. За этот период студенты реализовывают больше 50 проектов различной сложности и изучают более 20 языков программирования», — проинформировала Валерия Те.

Более того, для студентов из регионов, прошедших отбор, предусмотрено бесплатное проживание в Астане.

Спикер объяснила, как поступить в Tomorrow School: зарегистрироваться на платформе, пройти игры на логику и на память, пройти этап «бассейна» — четырехнедельное интенсивное обучение на кампусе, где отбираются лучшие кандидаты.

Школа работает с октября прошлого года, уже поступило более 12 тысяч заявок со всего Казахстана. В настоящее время более 200 студентов обучается на основном потоке. Средний возраст студентов составляет 27 лет, но есть участники и старше 50 лет.

Также Astana Hub поддерживает программу IT-Aiel, которая реализуется уже третий год в партнерстве с некоммерческой организацией TechnoWomen. За это время цифровое обучение прошло более 5,5 тысяч женщин по всей стране.