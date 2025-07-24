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    Казахстан завоевал две «бронзы» на международной олимпиаде по программированию среди девочек

    Страну на European Girls Olympiad in Informatics представляла сборная, сформированная по итогам национального отбора.

    24 июля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Сборная Казахстана приняла участие в Европейской олимпиаде по информатике среди девочек (European Girls Olympiad in Informatics — EGOI). Это крупнейшее мировое соревнование по алгоритмическому программированию среди школьниц прошло 14–20 июля 2025 года в городе Бонн, Германия. В этом году в олимпиаде приняло участие 226 участниц из 60 стран Европы, Азии и других регионов мира, передает Zakon.kz.

    В этом году команда Казахстана принимала участие в EGOI в удаленном формате из Астаны, официально утвержденном оргкомитетом олимпиады. Все туры проходили под наблюдением и контролем организаторов EGOI, в полном соответствии с международными стандартами соревнования.

    Для всех участниц это был первый опыт участия в олимпиаде такого масштаба и тем ценнее результат: Казахстан завоевал две бронзовые медали, которые принесли стране Турганбаева Тамила и Баймухамбетова Аружан.

    «Победа наших девушек на международной олимпиаде — это не просто медали. Это доказательство того, что в Казахстане растет поколение талантливых школьниц, готовых конкурировать на мировом уровне в сфере высоких технологий. Федерация спортивного программирования продолжит создавать возможности для детей по всей стране и вдохновлять новое поколение на путь в IT», — отметил президент Федерации спортивного программирования Казахстана Багдат Мусин.

    Еще одним важным итогом стало официальное признание Казахстана: с 2026 года страна будет включена в список официальных стран участниц EGOI. Это стало возможным благодаря многолетней работе руководителей сборной, которые в течение четырех лет последовательно отстаивали интересы Казахстана на Генеральной ассамблее олимпиады.

    European Girls Olympiad in Informatics — ежегодное международное соревнование, цель которого — поддержка девушек в изучении компьютерных наук и преодоление гендерного разрыва в сфере IT. Казахстан участвует в EGOI с 2021 года, и благодаря системной работе федерации уже сформировалось сильное и амбициозное сообщество юных программисток.

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