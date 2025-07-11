Электронные цифровые надписи: какие возможности есть у казахстанцев

В Казахстане в рамках программы «Digital Justice» реализуется ряд мер по цифровизации основной деятельности.

Они направлены на повышение качества и доступности услуг, а также экономию финансовых и временных затрат граждан. Один из проектов — «Цифровизация исполнительной надписи». Как известно, нотариус делает специальную отметку, то есть исполнительную надпись, чтобы взыскать деньги или имущество с должника. Теперь, если имеется договор займа или аренды нотариально удостоверенный или с оговоркой о нотариальной исполнительной надписи, взыскатель может напрямую обратиться к судебному исполнителю, минуя суд. Это экономит время и упрощает процедуру взыскания. Об этом сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Раньше нотариусы выдавали исполнительную надпись в бумажном формате. Необходимо было лично обратиться к нотариусу, представить оригиналы документов, чтобы получить бумажный вариант исполнительной надписи. Только после этого ее передавали судебному исполнителю.

«В настоящее время в рамках цифровизации нотариальных услуг исполнительная надпись оформляется в электронном формате. Такой документ имеет электронную цифровую подпись нотариуса, обладает той же юридической силой, что и бумажный. Цифровой механизм исполнения нотариальных надписей обеспечивает прозрачность, фиксацию всех действий и защиту прав сторон. Создан личный кабинет, через который должник получает уведомление и направляет возражения. При наличии обоснованных возражений нотариус обязан отменить исполнительную надпись», — сказал спикер.

Граждане положительно оценили проект. С 31 марта текущего года уже отменено более 32 тыс. исполнительных надписей, что стало важным шагом в восстановлении прав граждан и устранении злоупотреблений.

Цифровизация этой процедуры позволила не только устранить системные риски, но и сделать саму систему более справедливой, прозрачной и ориентированной на защиту прав всех участников процесса.