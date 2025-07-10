Утвержден порядок передачи данных о ввозе сотовых устройств в КГД

Совместный приказ вступает в силу с 27 мая 2025 года.

Совместным приказом председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК от 26 мая 2025 года № 265/НҚ и председателя КГД МФ РК от 27 мая 2025 года № 256 утверждены правила взаимодействия Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и КГД МФ РК по предоставлению конфиденциальной информации в сфере таможенного регулирования по абонентским устройствам сотовой связи, передает Учет.kz.

Правила устанавливают порядок взаимодействия по предоставлению конфиденциальных сведений в сфере таможенного регулирования по абонентским устройствам сотовой связи из информационных систем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК в информационную систему мониторинга и идентификации абонентских устройств Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Взаимодействие по предоставлению конфиденциальной информации осуществляется путем интеграции объектов информатизации в соответствии со статьей 29 закона РК «Об информатизации» посредством Единой транспортной среды государственных органов.

Взаимодействие информационных систем осуществляется посредством интеграционных сервисов, опубликованных КГД, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК в сфере информатизации.

Объектами информационного взаимодействия являются: ИС КГД; ИС МИУ.

Информационное взаимодействие по передаче сведений об импортных операциях осуществляется в соответствии со следующими условиями:

— при получении заявки на верификацию абонентского устройства сотовой связи ИС МИУ обращается в ИС КГД для подтверждения сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи, заявленных импортером и (или) физическим лицом (при необходимости);

— ИС КГД в ответ на запрос, полученный от ИС МИУ, обеспечивает подтверждение или опровержение заявленной информации на основании сведений об импортных операциях, осуществляемых при обороте абонентских устройств, содержащихся в ИС КГД, в том числе сведений, сформированных по результатам решений о выпуске товаров, ввезенных из государств, не являющихся членами ЕАЭС, на основании представленных таможенных деклараций.

Под выпуском товаров для целей настоящих правил понимается решение ИС КГД о выпуске товаров по следующим таможенным процедурам:

— выпуск для внутреннего потребления;

— временный ввоз (допуск);

— реимпорт;

— отказ в пользу государства.

Работник КТ после получения запроса на подтверждение заявки на верификацию абонентских устройств сотовой связи в ИС МИУ осуществляет проверку сведений о ввозе, заявленных импортером и (или) физическим лицом, и подтверждает либо отклоняет такие сведения по каждому абонентскому устройству в ИС МИУ в течение одного рабочего дня.

КГД на ежемесячной основе в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в КТ по защищенным каналам связи перечень сведений с оформлением сопроводительных писем с пометкой «Для служебного пользования». Сведения направляются в формате EXCEL.

Перечень абонентских устройств для передачи сведений об импортных операциях:

— смартфоны

— прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи

— машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея (*планшеты).

