Зарплаты высокие, конкуренция — бешеная: как в РК развивается рынок труда айтишников

С активной цифровизацией во всех сферах экономики и растущим спросом со стороны бизнеса IT-индустрия становится активным получателем инвестиций и довольно капиталоемким рынком труда.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за прошлый год объем оказанных IT-услуг превысил 1,7 трлн тг. В сравнении с показателями 2021 года рост — в 2,7 раза. Номинальная заработная плата в категории «Компьютерное программирование, консультационные и сопутствующие услуги» в первом квартале текущего года была одной из самых высоких в стране — 1,3 млн тг. Выше зарплаты только у финансистов. Номинальная заработная плата в IT-категории в 3,1 раза больше, чем в среднем по экономике (423,1 тыс. тг). В 2021–2023 годах зарплаты программистов, разработчиков и прочих подобных специалистов тоже превышали среднереспубликанские показатели, однако разрыв был меньше, передает Ranking.kz.

Миллионные зарплаты в IT в основном наблюдаются в крупных компаниях. Например, в прошлом году они платили айтишникам 1,3 млн тг в месяц, средние компании — 910,1 тыс. тг, малые — 734,9 тыс. тг. Таким образом, IT-гиганты готовы платить на 81% больше, чем небольшие фирмы. Отметим также, что мужчины в IT в прошлом году зарабатывали на 35%–40% больше, чем женщины.

Если рассматривать зарплаты айтишников не в целом, а в разрезе разных видов занятий, то наибольшие ожидаемо получали руководители компаний — около 1,8 млн тг. Основные рабочие единицы сектора — программисты, разработчики — в 2024-м зарабатывали 1,1 млн тг, специалисты-техники — чуть более 723 тыс. тг.

Детализированные данные БНС о зарплатах по профессиям в IT-сфере позволяют заметить большой разрыв между руководителями, специалистами статуса senior и сотрудниками первого уровня. Например, бизнес-аналитик в ИКТ в прошлом году в РК мог зарабатывать 2,7 млн тг, а оператор call-центра по поддержке пользователей — 318,9 тыс. тг.

Специалисты Hh.kz, проанализировавшие рынок труда IT-специалистов, пришли к выводу, что предлагаемая медианная зарплата в секторе значительно меньше номинальной. Судя по размещенным на сайте вакансиям, в первом квартале текущего года работодатели были готовы предложить новичкам медианную зарплату в пределах 228,2 тыс. тг. Тем, кто имеет стаж менее 3 лет, готовы платить уже 323,6 тыс. тг, более 6 лет — 782,6 тыс. тг. Конкуренция на рынке труда в этой сфере крайне высокая. Если средний индекс конкуренции по всем отраслям экономики на площадке Hh.kz составляет 7,4, то для многих профессий в секторе IT этот индикатор превышает 12. Максимальный индекс конкуренции в первом квартале 2025-го наблюдался среди руководителей отделов аналитики — 90 человек на место. Программисты как рабочие единицы отрасли тоже конкурируют за рабочие места, однако их соперничество уже не такое острое — 10 соискателей на вакансию.

Согласно анализу рынка труда в сфере информации и связи, проведенному специалистами АО «Центр развития трудовых ресурсов», больше всего в секторе востребованы специалисты-профессионалы — программисты, разработчики, дизайнеры и т. д. В прошлом году доля таких вакансий в отрасли составила 45,5%, или 4,1 тыс. единиц. На втором месте по востребованности оказались специалисты-техники и вспомогательный персонал — 1,3 тыс. вакансий. В остальных категориях объявлений о найме сотрудников было намного меньше.

Краткосрочный прогноз ситуации до конца 2025 года свидетельствует о том, что рынок труда в секторе продолжит расширяться. Общее количество вакансий в сфере информации и связи, согласно базовому сценарию развития событий, может увеличиться на 23%. Рост ожидается среди всех категорий работников, кроме руководящего персонала.