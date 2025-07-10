Продажу имущества налогоплательщиков в счет долгов переведут в мобильный формат

Обсуждение проекта приказа продлится до 18 июля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

Министерством финансов РК разработан и вынесен на обсуждение проект приказа Об утверждении Правил и срока реализации пилотного проекта по применению органами государственных доходов мер по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения, передает Учет.kz.

Целью принятия проекта является упрощение процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения. Это сократит сроки применения мер принудительного взыскания задолженности и уменьшится затрата трудового ресурса.

Проект НПА предусматривает утверждение правил и сроков проведения пилотного проекта по применению органами государственных доходов мер по упрощению процедуры, связанной с реализацией имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом в счет задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, с использованием мобильного приложения до 31 декабря 2025 года включительно.