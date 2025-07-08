Казахстан – в числе победителей международного конкурса WSIS Prizes 2025

IT-проект «Ситуационно-аналитический комплекс» стал лучшим в номинации «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития».

Казахстанский IT-проект «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) одержал победу на международном конкурсе WSIS Prizes 2025! Победители конкурса награждены в рамках мероприятия WSis+20. Церемония состоялась в Женеве 7 июля 2025 года. WSIS Prizes 2025 — международная премия, присуждаемая в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества за лучшие цифровые решения, способствующие достижению Целей устойчивого развития ООН. Организаторы конкурса — Международный союз электросвязи (ITU), Швейцарская Конфедерация, ЮНЕСКО, ПРООН и ЮНКТАД.

Среди пяти финалистов, куда также вошли проекты из Узбекистана, Руанды, Мексики и ОАЭ, казахстанский проект отмечен лучшим. К слову, это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года. Она подчеркивает растущее признание казахстанских ИТ-решений на международной арене и актуальность цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ государственного управления.

«Из более чем двух миллионов голосов со всего мира, среди пяти финалистов, мы стали первыми. Награду вручила лично глава международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин», — сообщил Кайрат Торебаев, постоянный представитель РК при ВТО и международных экономических организациях.

«Ситуационно-аналитический комплекс» — это уникальная цифровая платформа, которая в реальном времени отслеживает более 500 индикаторов по всем регионам Казахстана. Она разработана Инженерно-техническим центром управления делами Президента. Система охватывает более 500 социально-экономических показателей во всех регионах страны и позволяет собирать, обрабатывать и визуализировать данные в режиме реального времени, а также принимать быстрые стратегические управленческие решения на самом высоком уровне. САК уже внедрена и активно используется в администрации Президента и Управлении делами Президента.