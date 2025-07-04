В Комитете госдоходов внедрили «красную кнопку»

Она поможет в оперативном реагировании на проблемы при получении налоговых услуг.

Положительный опыт внедрения механизма «красной кнопки» в сфере таможенных услуг, успешно применяемый с апреля текущего года на таможенных постах и центрах таможенного оформления, показал высокую эффективность в обеспечении обратной связи и решении проблемных вопросов на местах. В связи с этим Министерство финансов РК продолжает масштабирование человекоцентричного подхода и работу по повышению качества оказываемых государственных услуг в сфере налогообложения.

С этой целью во всех органах государственных доходов размещена «красная кнопка» — QR-код, отсканировав который, налогоплательщики могут напрямую обратиться к председателю КГД, указав конкретную проблемную ситуацию.

Важно отметить, что «красная кнопка» предназначена исключительно для сообщений о затруднениях, возникающих при получении налоговых и таможенных услуг, и является инструментом антикоррупционной политики, направленным на выявление и предотвращение злоупотреблений, проявлений недобросовестного или некорректного поведения со стороны работников.

Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно.

«Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования. Призываем всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием при получении государственных услуг, воспользоваться этой возможностью. Ваш голос важен для построения эффективной, прозрачной и клиентоориентированной системы налогового и таможенного администрирования. Только совместными усилиями государства и общества мы можем улучшить качество сервиса и уровень доверия», — заявили в ведомстве.