В Казахстане активно развиваются стартапы по управлению водными ресурсами

Цифровая трансформация систем водообеспечения и водоотведения, а также внедрение водосберегающих технологий направлены на эффективное использование воды и минимизацию поломок и простоя инфраструктуры.

Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. Министерство обеспечило предоставление трех государственных услуг, связанных с регулированием и планированием водопользования. В целом, за 2024 год было оказано 8 050 услуг полностью в онлайн-формате. Министр подчеркнул, что цифровизация этой категории услуг позволила значительно упростить процедуры для граждан и юридических лиц, а также сократить сроки рассмотрения заявлений.

Далее министр остановился на мероприятиях по реинжинирингу, в рамках которых было усовершенствовано четыре ключевых водохозяйственных процесса. Это достигнуто путем устранения избыточных звеньев, уменьшения уязвимостей и перехода к управлению на основе данных. До реинжиниринга информация о водопользователях, разрешениях, объемах водозабора и объектах учета хранилась в разных форматах и не была централизована, что мешало оперативно выявлять неэффективные и нерациональные практики использования воды. Распределение объемов водоподачи осуществлялось вручную, без учета фактического потребления и водохозяйственной обстановки. Кроме того, не был автоматизирован процесс проверки отчетности водопользователей, что снижало точность и увеличивало сроки обработки данных.

В рамках реинжиниринга предусмотрена автоматическая проверка сведений через интеграции с Единым кадастром недвижимости (ЕГКН), информационными системами тех. регулирования (е-КТРМ) и другими информационными системами. Также будут внедрены цифровые реестры приборов учета воды и автоматизированы расчеты удельных норм. Это позволит сократить объем предоставляемых документов на 50%, а количество шагов в процессах — в среднем на 80%. Таким образом, еинжиниринг обеспечил переход к сквозной цифровой системе управления водными ресурсами, что способствует повышению прозрачности, достоверности и управляемости сектора.

Министр привел в качестве кейса успешного реинжиниринга внедрение многоуровневой системы мониторинга и управления в Шымкенте. На стадии водозабора были установлены насосные агрегаты и датчики давления, которые оперативно мониторят показатели объема добычи воды и текущее давление. К системе мониторинга подключено 31 990 узлов водораспределительной сети и интегрировано 52 насосные станции.

Следующим этапом осуществляется мониторинг 14 накопительных резервуаров, куда ночью поступает вода — ее объем определяется в зависимости от прогнозных потребностей города. Все резервуары оснащены датчиками, фиксирующими уровень воды и расход. Далее, для контроля давления в различных точках водопроводной сети используется 206 специализированных датчиков, позволяющих в режиме реального времени отслеживать изменения давления. С учетом этих изменений можно принимать решения об изменении режима работы насосных станций. На магистральных водопроводных сетях установлены задвижки с электроприводом, управляемые дистанционно. Сигналы с датчиков поступают в центр мониторинга — на основе получаемых данных можно оперативно регулировать подачу воды и управлять запорной арматурой без выезда персонала. В системе задействовано 14 задвижек с электроприводами, работающих через GSM-сети. В результате проделанной работы были достигнуты следующие результаты:

— Снижена аварийность водопроводных сетей — с 0,66 до 0,21 случая на километр.

— Снижены нормативно-технические потери воды — с 38,1% до 17,2%.

— Сокращены на 30% расходы электроэнергии на очистных сооружениях.

— Удалось покрыть до 95% потребности очистных сооружений в электроэнергии.

— Достигнуто рациональное использование запасов питьевой воды на одного человека — с 456 литров в сутки до 125 литров.

Министр отметил, что в экосистеме Astana Hub уже формируются стартапы и компании, создающие цифровые решения для этого сектора по таким направлениям, как автоматизация и мониторинг водопроводных сетей, экономия воды при мойке автомобилей и контроль состояния объектов для предотвращения аварий. По итогам 2024 года они заработали более 2 млрд тенге и создали более 100 рабочих мест.

Одним из примеров внедрения цифровых технологий в сфере цифровизации коммунальной инфраструктуры является система «АГИС» — комплекс для автоматизации сетей водоснабжения и водоотведения. Ранее контроль водных ресурсов осуществлялся вручную и был сопряжен с высокими потерями и аварийностью. Однако с внедрением АГИС ситуация изменилась. Система включает биллинговую платформу для расчета, выставления и учета платежей, онлайн сбор и анализ данных. Система также позволяет осуществлять автодиспетчеризацию, паспортизацию объектов и сетей и т. д. Результаты внедрения подтверждают эффективность решения:

— Снижение потерь воды на 15-40%, аварийности на сетях — на 30-50%.

— Освобождение от рутинных операций — до 30%.

— Увеличение срока службы оборудования — на 15-30%.

На сегодняшний день система охватывает 7 городов Казахстана (Астана, Алматы, Кызылорда, Семей, Костанай, Уральск, Атырау).

Еще одним эффективным решением в сфере цифровизации коммунальной инфраструктуры является Connected Home. Решение представляет собой интеллектуальную систему мониторинга и предотвращения утечек воды. Ранее утечки выявлялись только после возникновения аварий, что приводило к потерям ресурсов и дорогостоящим ремонтам. Благодаря системе Connected Home стало возможным применение проактивного подхода. Умные датчики и клапаны обеспечивают мгновенное перекрытие воды при обнаружении протечки. Владельцам направляются уведомления через мобильное приложение, а централизованный мониторинг позволяет предотвратить аварийные ситуации. Система доказала свою эффективность на практике: реализовано более 15 000 объектов, подключено свыше 48 000 устройств. Внедрение решения позволило предотвратить 5 786 аварийных событий и снизить потребление воды на 40%. Среди заказчиков министр упомянул крупнейшие компании Казахстана, включая КазТрансОйл, Национальный банк Казахстана, BI Group, ORDA Invest, аэропорт Астана, Hilton, KazTrade, Qazaq Stroy и другие.

Министр также коснулся вопроса эффективного распределения воды в жилом секторе, отметив, что оно становится все более актуальным. Важно не только обеспечивать стабильную подачу, но и контролировать потребление, снижать потери и быстро реагировать на аварии.

Министр особо подчеркнул, что рынок применения искусственного интеллекта и IoT в управлении водными ресурсами стремительно растет. В 2024 году его объем оценивался в $20 млрд и, по прогнозам, к 2032 году достигнет $93 млрд. Это подтверждает, что технологии становятся неотъемлемой частью сферы водоснабжения.