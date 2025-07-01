В Казахстане откажутся от бумажных больничных листов

Соответствующий приказ уже подписан и начинается поэтапная реализация в медицинских организациях.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в кулуарах правительства, что планируется полный переход от бумажных больничных листов к их цифровым аналогам. Поэтому у каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн, передает Zakon.kz.

«Сейчас в обороте находятся обе формы — бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных. Тоже просто определенный период времени должен пройти. А так законодательно, нормативно мы все это уже закрепили и отработали», — сказала Акмарал Альназарова.

Она подчеркнула, что уже сегодня можно получить электронную версию больничного листа, потому что функционал полностью реализован в медицинских информационных системах.