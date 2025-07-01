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    В Казахстане откажутся от бумажных больничных листов

    Соответствующий приказ уже подписан и начинается поэтапная реализация в медицинских организациях.

    1 июля 2025 14:08, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в кулуарах правительства, что планируется полный переход от бумажных больничных листов к их цифровым аналогам. Поэтому у каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн, передает Zakon.kz.

    «Сейчас в обороте находятся обе формы — бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных. Тоже просто определенный период времени должен пройти. А так законодательно, нормативно мы все это уже закрепили и отработали», — сказала Акмарал Альназарова.

    Она подчеркнула, что уже сегодня можно получить электронную версию больничного листа, потому что функционал полностью реализован в медицинских информационных системах.

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