Летний «День Ж» в Алматы: взрыв ностальгии по девяностым

27 июня в Алматы прошла традиционная летняя вечеринка «День Ж», приуроченная к профессиональному празднику работников средств массовой информации.

Мероприятие, организованное коммуникационным агентством 2B Agency, объединило журналистов, пиар-специалистов и представителей медиасферы для чествования лучших профессионалов коммуникационной индустрии Казахстана.

Уже 11 лет проект «День Ж» создает площадку для неформального общения и творческого признания заслуг казахстанских медиа-специалистов. Летняя, 16 по счету вечеринка, прошла под ностальгической темой «Романтика 90-х», погрузив гостей в атмосферу эпохи, когда у Казахстана появилась своя валюта, независимые СМИ вступили в Золотой век, а PR только зарождался.

На входе гостей встречали стилизованные зоны: легендарный «комок» — коммерческий киоск «Тропикана» с товарами из 90-х и обменный пункт с курсом 1993 года. В программе вечера также были отрывок из иммерсивногоспектакля «Алматы-89» от знаменитого театра ARТиШОК, ретродискотека с конкурсом костюмов, тематические фотозоны и бар с напитками в стиле десятилетия.

Главным событием вечера стало награждение победителей премии «День Ж». В этом году она проводилась в пяти номинациях: «Лучший репортер», «Лучший деловой журналист», «Лучший расследователь», «Лучший блогер» и «Лучший ведущий». Выбор претендентов на премию, а также членов жюри проводили сами журналисты в телеграм-канале и на страницах «Дня Ж» в социальных сетях.

Победителями летней премии «День Ж» стали:

— Лучший репортер: Петр Троценко;

— Лучший деловой журналист: Ольга Фоминских;

— Лучший расследователь: Алтыншаш Смагулова;

— Лучший блогер: Рашит Ильясов;

— Лучший ведущий: Маржан Ельшибаева.

Кроме того, у премии есть еще одна постоянная номинация — Гран при. Выбор победителя в этой номинации агентство 2B Agency во главе с Татьяной Бендзь и Алексеем Бендзем, оставляет за собой. В этом году Гран при летнего «Дня Ж» получила Надежда Пляскина, журналист с 30-летним стажем и молодой режиссер, для которой реальность и сцена — не противоположности, а два лица одной большой истории.

«Гран при — это признание профессиональных заслуг и таланта от нашего агентства, — отметила директор 2B Agency Татьяна Бендзь. — Надя Пляскина — и журналист, и блогер, и актриса, и режиссер, и мастер перевоплощений. Поэтому Гран при „Дня Ж“ мы вручаем ей, как одной из самых ярких творческих личностей в казахстанской медиа-тусовке».

Организаторы благодарят компании, без которых было бы невозможным проведение летнего «Дня Ж». В этом году свою поддержку ивенту оказали: Forte, страхования компания «Евразия», MunchenPub, компания KazMinerals, Tickets.kz, театр ARТиШОК, RG Brands с торговыми марками A’SU и AVA, и Первый Пивзавод с брендом «Жигули Барное». Информационная поддержка: Tribune, CheckPoint, BesMedia, Shishkin_like, Profit, BlueScreen, Finratings, Times of Central Asia, Newtimes, Offside, Aleminform, Optimism и Bizmedia.

В рамках вечеринки прошло еще два конкурса от партнеров «Дня Ж». В мае страховая компания «Евразия» совместно 2B Аgency инициировали конкурс лучших публикаций о страховании КАСКО, и в «День Ж» 27 июня объявили победителей: Газиза Узак получила приз за лучшую публикацию на казахском языке; Ирина Ледовских, Жадыра Тургумбаева и Татьяна Батищева получили призы за публикации на русском языке.

В завершение вечера за самую классную историю в Instagram Munchen Pub разыграл среди гостей 30 тысяч тенге на посещение паба. Приз получила Назира Бурханова.

До конца года казахстанское медиа-сообщество ждут еще два незабываемых ивента. В планах 2B Аgency — «ДеньЖ» Астана 19 сентября и новогодний «Джингл Bendz» 19 декабря в Алматы.