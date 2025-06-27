Казахстан возьмет заем у МБРР

Он пойдет на «сокращение цифрового неравенства между городом и селом».

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между РК и Международным банком реконструкции и развития. Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения, что создаст основу для инклюзивного экономического роста, передает Kazpravda.kz.

Основными задачами соглашения являются сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету, создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций, развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.

«Соглашение придаст значительный стимул для технологического развития, будет способствовать активизации социально-экономических процессов в регионах, а также достижению целей устойчивого развития. Ратификация Соглашения создаст правовую основу для привлечения финансирования и реализации проекта по развитию цифровой инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета», — говорится в заключении.