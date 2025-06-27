Астану накроют куполом из камер

В МВД рассказали о технологиях на страже закона и порядка.

В честь Дня работников средств массовой информации в МВД состоялся пресс-тур для журналистов по цифровым решениям ведомства. Стражи порядка показали цифровые проекты, направленные на обеспечение общественной безопасности, совершенствование дорожного контроля и повышение доступности государственных услуг.

«Каждое наше цифровое решение — это не просто технология, а инструмент реализации главного принципа „Закона и порядка“. Цифровая экосистема МВД сегодня становится неотъемлемой частью национальной безопасности — надежной, прозрачной и ориентированной на граждан», — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

По каждому проекту выступили с демонстрацией руководители служб министерства. Ключевым элементом экосистемы общественной безопасности остаются интеллектуальные камеры. Они распознают лица, предметы, выявляют оружие, задымление, скопления людей, проводят анализ по атрибутам (пол, возраст, маска, очки и т. д.). Также в МВД сообщили, что в Астане создают «Цифровой купол» из сверхмощных камер — их установили на зданиях Abu Dabi, Казтелерадио, ЖК «Престиж», ЖК «Томирис».

Внедряются умные жетоны и очки, которые позволяют патрульным распознавать разыскиваемые лица и номера автомашин, состоящих на учете. Все данные автоматически передаются в центры оперативного управления и на планшеты сотрудников. На перекрестках устанавливается система «умный пешеходный переход», фиксирующая нарушения как со стороны водителей, так и пешеходов. Информация поступает на планшет патрульного для дальнейших действий.

Представлены беспилотные летательные аппараты, применяемые на объездных трассах и в городской среде. Они фиксируют нарушения ПДД, отслеживают транспортные потоки и выявляют подозрительные автомобили. Отдельное направление — дроны с газоанализаторами, способные обнаруживать пары синтетических наркотиков.

Создана единая цифровая платформа «ТОР», объединяющая все дорожные камеры и интеллектуальные системы. Платформа позволяет отслеживать движение транспорта, находить автомобили по ориентировкам, выявлять агрессивное вождение и формировать тепловые карты аварийности. Кроме того, служебные автомобили патрульной полиции оснащаются мобильными комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения, работающими в движении.

МВД предоставляет 55 видов государственных услуг, из которых 43 доступно в электронном формате. 10 наиболее востребованных услуг, включая регистрацию по месту жительства, замену удостоверений личности и водительских прав, доступны в мобильных приложениях. Разработан и внедрен сервис «Заң мен Тәртіп», позволяющий гражданам направлять фото- и видеоматериалы в полицию через eGov Mobile.

Впервые внедряется система цифрового контроля за пребыванием иностранных граждан с использованием биометрии, геолокации и обогащения данных из межведомственных баз. Подготовлена законодательная база, усиливающая миграционный порядок без избыточной административной нагрузки.

С помощью цифровых решений раскрывается 56% преступлений и 66% административных нарушений. Также современные технологии способствуют снижению уровня преступности: в этом году количество преступлений сократилось более чем на пять тысяч.