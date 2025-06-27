В Казахстане завершен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге

Весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе eQurylys.

В Павлодарской области ввели в эксплуатацию автодорогу, ремонтировавшуюся в рамках пилотного проекта по внедрению цифрового тенге. Работы проведены на участке автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» с 383 по 390 километр — общей протяженностью 7 км. Автодорога относится к I технической категории. Последний раз ремонт на этом участке проводился в 2015 году.

В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:

— фрезерование старого покрытия — 128 800 м²;

— устройство нового верхнего слоя — 128 800 м²;

— укрепление обочин — 35 000 м²;

— нанесение дорожной разметки — 14 км.

Согласно технической спецификации, весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе eQurylys, что обеспечило полную прозрачность и цифровой контроль за ходом реализации проекта. Он успешно завершен и введен в эксплуатацию.