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152 заявки подано в рамках Digital Nomad Visa

    В Казахстане завершен первый дорожный проект с использованием цифрового тенге

    Весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе eQurylys.

    27 июня 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Регионы

    В Павлодарской области ввели в эксплуатацию автодорогу, ремонтировавшуюся в рамках пилотного проекта по внедрению цифрового тенге. Работы проведены на участке автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» с 383 по 390 километр — общей протяженностью 7 км. Автодорога относится к I технической категории. Последний раз ремонт на этом участке проводился в 2015 году.

    В рамках среднего ремонта были выполнены следующие виды работ:

    — фрезерование старого покрытия — 128 800 м²;
    — устройство нового верхнего слоя — 128 800 м²;
    — укрепление обочин — 35 000 м²;
    — нанесение дорожной разметки — 14 км.

    Согласно технической спецификации, весь объем выполненных работ был отражен в информационной системе eQurylys, что обеспечило полную прозрачность и цифровой контроль за ходом реализации проекта. Он успешно завершен и введен в эксплуатацию.

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