К казахстанцам обратилось МВД из-за интернет-мошенников

Полиция призывает граждан сохранять бдительность.

В Министерстве внутренних дел РК рассказали о самых распространенных уловках интернет-мошенников и напомнили, как защитить себя от обмана. По словам специалистов, особенно уязвимыми остаются пожилые люди и молодежь, активно использующие цифровые сервисы без должной осторожности, передает Zakon.kz.

«Сегодня обман может поджидать буквально в каждом устройстве с выходом в интернет. Только за этот месяц в стране зарегистрировано около 2 тыс. интернет-мошенничеств. Чтобы обезопасить себя, важно знать схемы, на которые чаще всего попадаются казахстанцы», — сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай.

По данным полиции, злоумышленники чаще всего:

— публикуют фальшивые объявления о продаже уцененных товаров;

— представляются операторами сотовой связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб и служб доставки;

— под разными предлогами, включая угрозы об уголовном преследовании, просят перевести деньги на так называемые безопасные счета;

— предлагают вложения в инвестиционные проекты с гарантированной прибылью;

— выдают себя за юристов, обещая вернуть деньги, украденные другими мошенниками;

— обращаются за деньгами якобы от имени родственников, друзей или родителей больного ребенка, взламывая мессенджеры;

— размещают объявления о работе за рубежом, просят предоплату за оформление документов, страховку, визу;

— предлагают аренду дач и коттеджей по заниженной цене, отказываясь показывать жилье лично и заключать договор;

— публикуют посты якобы от имени родителей больного ребенка или ветеранов, часто с эмоциональными фото.

Как защитить себя:

— Всегда проверяйте продавца: читайте отзывы, уточняйте данные, связывайтесь по видеосвязи.

— Никогда не переводите деньги под давлением — ни за товары, ни по «указанию банков» или «правоохранителей».

— Не доверяйте инвестиционным предложениям с обещаниями безрисковой прибыли.

— Проверяйте юридические компании и «помощников» по возврату денег — часто это мошенники.

— Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

— Не верьте звонкам с угрозами отключения связи или блокировки номера.

— Меняйте пароли, активируйте 3D-защиту и используйте функции безопасности в онлайн-банкинге.

— Помните: полиция не проводит никаких «операций» по телефону.

«Полиция призывает граждан сохранять бдительность, делиться информацией с близкими и в случае подозрений — обращаться в органы внутренних дел», — говорят в МВД РК.