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    К казахстанцам обратилось МВД из-за интернет-мошенников

    Полиция призывает граждан сохранять бдительность.

    26 июня 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В Министерстве внутренних дел РК рассказали о самых распространенных уловках интернет-мошенников и напомнили, как защитить себя от обмана. По словам специалистов, особенно уязвимыми остаются пожилые люди и молодежь, активно использующие цифровые сервисы без должной осторожности, передает Zakon.kz.

    «Сегодня обман может поджидать буквально в каждом устройстве с выходом в интернет. Только за этот месяц в стране зарегистрировано около 2 тыс. интернет-мошенничеств. Чтобы обезопасить себя, важно знать схемы, на которые чаще всего попадаются казахстанцы», — сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай.

    По данным полиции, злоумышленники чаще всего:

    — публикуют фальшивые объявления о продаже уцененных товаров;
    — представляются операторами сотовой связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб и служб доставки;
    — под разными предлогами, включая угрозы об уголовном преследовании, просят перевести деньги на так называемые безопасные счета;
    — предлагают вложения в инвестиционные проекты с гарантированной прибылью;
    — выдают себя за юристов, обещая вернуть деньги, украденные другими мошенниками;
    — обращаются за деньгами якобы от имени родственников, друзей или родителей больного ребенка, взламывая мессенджеры;
    — размещают объявления о работе за рубежом, просят предоплату за оформление документов, страховку, визу;
    — предлагают аренду дач и коттеджей по заниженной цене, отказываясь показывать жилье лично и заключать договор;
    — публикуют посты якобы от имени родителей больного ребенка или ветеранов, часто с эмоциональными фото.

    Как защитить себя:

    — Всегда проверяйте продавца: читайте отзывы, уточняйте данные, связывайтесь по видеосвязи.
    — Никогда не переводите деньги под давлением — ни за товары, ни по «указанию банков» или «правоохранителей».
    — Не доверяйте инвестиционным предложениям с обещаниями безрисковой прибыли.
    — Проверяйте юридические компании и «помощников» по возврату денег — часто это мошенники.
    — Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
    — Не верьте звонкам с угрозами отключения связи или блокировки номера.
    — Меняйте пароли, активируйте 3D-защиту и используйте функции безопасности в онлайн-банкинге.
    — Помните: полиция не проводит никаких «операций» по телефону.

    «Полиция призывает граждан сохранять бдительность, делиться информацией с близкими и в случае подозрений — обращаться в органы внутренних дел», — говорят в МВД РК.

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