Декларировать нужно будет все товары, которые казахстанцы приобретают на зарубежных торговых площадках — этого требуют поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Казахстанцев обяжут декларировать покупки на иностранных маркетплейсах — законопроект одобрили в мажилисе. Речь идет о том, что новый для ЕАЭС вид таможенной декларации — декларацию электронной торговли для казахстанцев должны будут заполнять продавцы или маркетплейсы — и стоимость этой работы будут определять они. Вице-премьер Серик Жумангарин пояснил, что изменится для казахстанцев после принятия закона, передает Sputnik.

«На сегодняшний день в Казахстане за товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг плата за декларацию не взимается. Поэтому здесь ничего не изменится. А то, что выше, планируется где-то 4-5 тысяч тенге, — отметил Жумангарин. — Стоимость, она будет в свободном рынке. Оператор будет сам ее останавливать, поэтому дифференциация не предполагается. Логично, что трудозатраты на заполнение декларации не зависят от стоимости товара. Поэтому в соответствии со статьей Адмкодекса декларант несет ответственность за недостоверное декларирование».

На данный момент товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 евро или 31 кг. При превышении норм беспошлинного порога после принятия закона будет установлена ставка импортной таможенной пошлины (оплачивается покупателем) в размере 5%. Пока же покупатель должен оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара на часть, превышающую нормы (200 евро или 31 кг). После принятия закона изменится и подход к налогообложению этой категории товаров.

НДС с продавца будет взыматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объеме продаж.

Мажилис одобрил поправки и направил в сенат.