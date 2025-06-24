В Казахстане запустили новый цифровой сервис «Закон и Порядок»

Теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через Egov Mobile.

Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис «Закон и Порядок». С его помощью можно быстро направить сообщение. Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии — например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП — поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала, передает Kazpravda.kz.

Аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории. Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы Главы государства «Закон и порядок».

Цель — упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.