Утечка данных миллионов казахстанцев: МЦРИАП ужесточит требования к информсистемам

В РК создадут реестр «слитых» данных, будет ужесточен доступ к персональным данным.

Минцифры ужесточит требования к частным информсистемам после недавней утечки данных казахстанцев. Напомним — в результате масштабной утечки в открытый доступ попали личные данные 16,3 млн казахстанцев. В Сеть попали ФИО, ИИН, даты рождения, адреса и номера телефонов граждан, передает Sputnik.

«На системном уровне будем ужесточать требования к частным информсистемам, в частности к медицинским, чтобы доводить их до уровня критически важных объектов инфраструктуры, где есть повышенные требования к информбезопасности», — заявил глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Он также заявил, что будет создан реестр «слитых» данных, ужесточен доступ к персональным данным.