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    На турбазах Алаколя улучшат интернет

    А чтобы не было проблем с электричеством, в регионе строят новую подстанцию и тянут высоковольтную линию.

    19 июня 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество, Регионы

    Летний отдых на Алаколе станет комфортнее: на побережье усиливают связь и проводят интернет. Туробъекты подключат к глобальной сети поэтапно. Возле озера уже работает 16 базовых станций, а в прошлом году здесь проложили оптоволоконную линию. А чтобы не было проблем с электричеством, в регионе строят новую подстанцию «Акши» и тянут высоковольтную линию от Бесколя, передает Курсив.

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