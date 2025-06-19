На турбазах Алаколя улучшат интернет

А чтобы не было проблем с электричеством, в регионе строят новую подстанцию и тянут высоковольтную линию.

Летний отдых на Алаколе станет комфортнее: на побережье усиливают связь и проводят интернет. Туробъекты подключат к глобальной сети поэтапно. Возле озера уже работает 16 базовых станций, а в прошлом году здесь проложили оптоволоконную линию. А чтобы не было проблем с электричеством, в регионе строят новую подстанцию «Акши» и тянут высоковольтную линию от Бесколя, передает Курсив.