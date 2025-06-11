Пункт пропуска «Амангельды» подключается к системе CarGoRuqsat

На границе РК продолжается внедрение системы электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильных пунктах пропуска.

С 9 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Амангельды» планируется внедрение системы электронной очереди CarGoRuqsat. В настоящее время система CarGoRuqsat уже успешно функционирует на четырех автомобильных пунктах пропуска Павлодарской области: «Найза; «Шарбакты»; «Урлютобе»; «Косак», передает Учёт.kz.

На сегодняшний день система бронирования электронной очереди успешно реализована на границе Казахстана с: Китаем; Узбекистаном; Туркменистаном; Российской Федерацией. В связи с этим перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.

Для этого необходимо: зайти на cgr.qoldau.kz, зарегистрироваться; войти в приложение CarGoRuqsat; выбрать пункт пропуска; указать дату и время пересечения границы; заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.