Презентован новый законопроект о поддержке инноваций в РК

Одним из ключевых элементов является создание Единого окна национальной инновационной системы.

30 мая 2025 года депутатам сената парламента РК был презентован закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности». Документ включает поправки в Гражданский, Предпринимательский кодексы и восемь профильных законов, передает Учет.kz.

Закон направлен на: объединение Astana Hub и АКФ «Парк инновационных технологий», реформирование системы финансирования, развитие Единого окна для инноваторов и усиление венчурного рынка.

Одним из ключевых элементов является создание Единого окна национальной инновационной системы, включающего цифровые инструменты поддержки инноваторов, бизнесов и научного сообщества. Также предусмотрены меры по самоокупаемости объединенного фонда и оптимизации управления для масштабирования лучших практик на всей территории страны.

Особое внимание уделено эффективности софинансирования венчурных фондов.

Отдельные предложения МЦРИАП, не вошедшие в текущую редакцию закона, предполагается доработать в сотрудничестве с депутатами и заинтересованными сторонами в рамках рабочих групп.