Удостоверения личности можно оформить онлайн

Принят совместный приказ МВД и МЦРИАП от 26 мая 2025 года о запуске пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК» в онлайн-формате.

Также утвержден алгоритм оказания госуслуги через портал электронного правительства и мобильные приложения. Обменять можно только удостоверение личности, срок действия которого истек. При этом услуга оказывается, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и менее календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней, передает Zakon.kz.

По другим причинам документирования услуга через портал электронного правительства и мобильные приложения не оказывается. В этом случае услугополучателя уведомляют о необходимости обратиться в ЦОН. Заявку на eGov и в мобильных приложениях казахстанцы должны заполнить самостоятельно на основании документов, предусмотренных правилами оказания государственной услуги. После формирования талона регистрации заявка направляется на этап проверки УМС ДП соответствующей области (выбранной заявителем).

Сотрудник УМС ДП проверяет заявку на предмет правильности и корректности заполнения, а также фотоизображение и подпись на соответствие требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги и, заверив ЭЦП, направляет заявку в центральный узел РП ДРН для изготовления документов. Если фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям Перечня основных требований к оказанию госуслуги либо сотруднику УМС необходимо проведение дополнительных проверочных действий, заявка аннулируется.

В случае аннулирования заявок по причине некачественного фотоизображения или подписи услугополучатель может оформить новую заявку, при этом повторно оплачивает государственную пошлину. Ранее оплаченная государственная пошлина возвращается услугополучателю в соответствии с Налоговым кодексом РК.

Выдача результата оказания государственной услуги (паспорта, удостоверения) осуществляется в соответствующем регистрационном пункте сотрудником территориального подразделения миграционной службы на основании номера талона регистрации заявки.

Совместный приказ вводится в действие с 28 мая 2025 года и действует по 31 марта 2026 года.