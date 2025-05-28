Мошенничество и фейковые рассылки: Аида Балаева обсудила вопросы информбезопасности с представителями Meta

Она обратилась к руководству корпорации с настоятельной просьбой об активизации усилий.

Встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с директором по государственной политике в Мeta Саримом Али Азизом состоялась в Астане. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве Казахстана. Приветствуя гостя, министр выразила благодарность за совместную работу в сфере информационной безопасности медийного пространства, и, в частности, в социальных сетях и мессенджерах. Вместе с тем она обратилась к руководству корпорации с настоятельной просьбой об активизации усилий на этом поприще.

С начала 2025 года мониторингом Министерства культуры и информации РК было выявлено 7 689 фактов нарушений законодательства страны, в том числе в Facebook — 3 027, в Instagram — 4 662. В то же время отмечается, что Meta, идя навстречу представителям министерства, удалила из социальной сети Facebook 90%, а из Instagram 51% противоправного контента.

Особую обеспокоенность Аида Балаева выразила активным ростом мошеннической рекламы на онлайн-платформах: «Существует сложность в определении источника такого рода рекламы, так как эти публикации не имеют конкретной ссылки на него, в связи с чем своевременное реагирование на них подчас становится практически невозможным».

Отдельно речь зашла и о мессенджере WhatsApp, который также стал популярным инструментом распространения мошеннической и фейковой информации.

Аида Балаева попросила представителей Meta предложить техническое решение указанных проблем и усилить модерацию контента на своих платформах. По итогам беседы стороны договорились о создании специальной рабочей группы, которая займется решением обозначенных вопросов. Министерство культуры и информации совместно с Meta приложит необходимые усилия для обеспечения безопасности информационной сферы Казахстана.

В тоже время, Министерство культуры и информации обращается к казахстанцам с призывом быть предельно бдительными в интернете: не раскрывать личные данные, проверять источники информации, использовать надежные пароли, осторожно относиться к рассылкам и сообщать о подозрительной активности.