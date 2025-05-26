Каныш Тулеушин встретился с населением Жетысуской области по вопросам цифрового развития

МЦРИАП продолжит такие встречи для информирования граждан о реформах и совместного решения региональных задач.

23 мая в Талдыкоргане состоялась встреча первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныша Тулеушина с населением Жетысуской области, посвященная вопросам цифровизации, повышения качества госуслуг и развития IT-инфраструктуры региона. В мероприятии приняли участие представители Телекоммуникационного комитета, Государственных услуг, а также местные жители. Основное внимание на встрече было уделено ключевым направлениям работы министерства: совершенствованию госуслуг, развитию IT-сферы и реализации концепции Smart City в Жетысуской области.

Как отметил Каныш Тулеушин, цифровизация стала неотъемлемой частью жизни казахстанцев: 92% госуслуг доступно онлайн, 90% из них оказывается через смартфоны, а сервис цифровых документов в 2024 году использован 292 млн раз. В Жетысуской области за I квартал 2025 года оказано 127 428 госуслуг, из них 28 924 — через пункты Connection Point. Проактивные услуги, такие как автоматическое оформление документов при рождении ребенка или зачисление в школу, устраняют бюрократические барьеры, а «Социальный кошелек» обеспечивает прозрачное предоставление льгот, включая 5 млн обедов в школах и 6,5 млн рецептов на медикаменты.

В области активно развивается IT-экосистема и инфраструктура связи. Региональный IT-хаб Jetisu Digital за два года провел 124 мероприятия, обучив более 2000 человек современным технологиям. Все 315 школ области подключены к интернету, 95,4% сел (334 из 350) имеют доступ к сети, а в Талдыкоргане работает 5G с 29 базовыми станциями. В 2025 году планируется подключить 20 сел к волоконно-оптической связи и установить 307 новых камер видеонаблюдения, включая 87 с интеллектуальными функциями. Национальный проект «Доступный интернет» обеспечит 158 сел региона оптической связью, а 15 малонаселенных пунктов — спутниковым интернетом. Министерство также усилило контроль за качеством связи, наложив в 2025 году штрафы на операторов на сумму 70 млн тенге, из них 1 проверка проведена в Талдыкоргане.