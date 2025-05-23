Казахстан и Таиланд укрепляют сотрудничество в сфере цифровых и информационных технологий

Подписание меморандума о сотрудничестве стало важным шагом на пути укрепления двустороннего взаимодействия в сфере высоких технологий.

В Доме правительства Королевства Таиланд состоялась официальная церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области цифровых и информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством цифровой экономики и общества Королевства Таиланд. В церемонии приняли участие посол Казахстана Арман Исетов и заместитель премьер-министра — министр цифровой экономики и общества Таиланда Прасит Чантаравонгтонг.

Подписание документа стало важным шагом на пути укрепления двустороннего взаимодействия в сфере высоких технологий. В рамках церемонии подписания Арман Исетов отметил, что цифровизация является ключевым элементом экономики любой страны. Цифровое развитие — это не просто тренд, а стратегический приоритет, который напрямую влияет на экономическую устойчивость, национальную конкурентоспособность и качество жизни людей.

Совместные усилия Казахстана и Таиланда в рамках подписанного документа открывают широкие возможности в сферах обмена передовым опытом в применении информационных технологий, электронного здравоохранения, дистанционного образования и предоставления цифровых государственных услуг, а также расширения контактов между IT-парками, академиями и инновационными центрами.

Документ в целом подчеркивает приверженность обеих стран к построению устойчивого цифрового будущего, в основе которого лежат инновации, знания и технологии.