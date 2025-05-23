WhatsApp-бот для граждан запустило АФМ

Чтобы задать интересующие вопросы, достаточно отправить сообщения на номер 8 701 000 1458.

В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан. Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга, передает Kazpravda.kz.

Теперь каждый гражданин может:

— получить консультацию,

— ознакомиться с нормативными правовыми актами,

— получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги, а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.

Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 701 000 1458.