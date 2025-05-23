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До 80 млрд тг. недополучает бюджет из-за «серого» ввоза смартфонов

    WhatsApp-бот для граждан запустило АФМ

    Чтобы задать интересующие вопросы, достаточно отправить сообщения на номер 8 701 000 1458.

    23 мая 2025 09:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан. Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга, передает Kazpravda.kz.

    Теперь каждый гражданин может:

    — получить консультацию,
    — ознакомиться с нормативными правовыми актами,
    — получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги, а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.

    Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 701 000 1458.

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