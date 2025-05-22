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    Анонс: «EmpowerGov. Концепция эффективного цифрового рабочего места госслужащего»

    Цифровое будущее госслужбы: в Астане пройдет IT-форум для государственных органов.

    22 мая 2025 16:31, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    28 мая в Астане состоится форум «EmpowerGov: Концепция эффективного цифрового рабочего места госслужащего». Участники обсудят, как новые технологии помогают обеспечить непрерывную работу государственных сервисов, защиту данных и оптимизацию расходов на ИТ-инфраструктуру. Организатор мероприятия — компания DeoniX, мастер-дистрибьютор решений Citrix и NetScaler на территории Центральной Азии, Кавказа, Украины и Молдовы.

    Форум пройдет с участием СЕО Citrix Томера Перри. Citrix — мировой лидер в области построения цифровых рабочих мест сотрудников государственных учреждений.

    Ключевые темы мероприятия:

    — как организовать гибкое и безопасное цифровое рабочее пространство;
    — как минимизировать риски утечек данных и обеспечить контроль над информационными потоками;
    — какие инструменты помогают госорганам внедрять современные цифровые процессы без прерывания обслуживания населения.

    «Режим удаленной работы все активнее внедряется в госслужбу. Пандемия ускорила цифровую трансформацию, но она требует подготовки и надежной технологической базы, — отмечает Канат Абиров, CEO компании DeoniX. — Современные решения позволяют обеспечить защищенную обработку данных, контроль доступа и непрерывную работу приложений. Все это делает работу госслужащих более продуктивной и комфортной».

    Программа:

    09:00 — Регистрация и welcome-coffee
    10:00 — Приветствие, Канат Абиров, CEO DeoniX
    10:10 — Концепция эффективного цифрового рабочего места госслужащего, Артем Исаев, Citrix Tech Lead
    11:10 — Обеспечение непрерывности государственных сервисов и приложений, Денис Позолотин, CTO Citrix
    12:20 — Кейсы реализации проектов в государственных структурах, Томер Перри, CEO Citrix
    12:35 — Актуальные предложения Citrix для государственного сектора, Жанат Азыкеев, Citrix Sales Lead
    13:00 — Обед и нетворкинг

    Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. После регистрации дождитесь письма-подтверждения с указанием места проведения.

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