Huawei Cloud TechWave Summit 2025: Ускорение интеллектуальности для усиления успеха на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

На саммите представлены облачные инновации на базе ИИ и примеры успешной цифровой трансформации в регионе.

19 мая в Ташкенте состоялся Huawei Cloud TechWave Summit 2025 — часть регионального события Tech Carnival. Под темой «Ускорение интеллектуальности для усиления успеха» эксперты и лидеры индустрии обсудили, как облачные решения на базе ИИ трансформируют отрасли Ближнего Востока и Центральной Азии.

Вице-президент Huawei Cloud и президент Huawei Hybrid Cloud Шон Сяо отметил: «Huawei Cloud Stack стал ключевым игроком на рынке гибридных облачных решений Ближнего Востока. От облачно-нативных технологий к ИИ-нативным технологиям».

Президент Huawei Cloud в регионе Алан Ци подчеркнул стремление компании создать надежную вычислительную базу: «С помощью нашего полного стека возможностей ИИ мы создадим импульс, чтобы помочь еще большему числу клиентов перейти на цифровые и интеллектуальные технологии».

Инфраструктура Huawei Cloud KooVerse охватывает 96 зон доступности в 33 регионах мира и предоставляет сервисы более чем в 170 странах, обеспечивая бизнесу любого масштаба надежную платформу. По словам Джонни Лю, технического директора Huawei Hybrid Cloud, Huawei Cloud Stack поддерживает свыше 30 популярных ИИ-моделей, включая DeepSeek и собственную Pangu.

На саммите продемонстрировали примеры цифровой трансформации. Представитель Центра управления проектами цифрового правительства Узбекистана Аслиддин Абдуфаттахов рассказал, как Huawei Cloud помогает создать безопасное национальное облако в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан 2030». Компания Waseel внедряет облачные технологии Huawei в сфере здравоохранения на Ближнем Востоке.

Главный архитектор ИИ-решений Huawei Cloud Чжу Чжэньхуа представил экосистему облачных ИИ-сервисов: DataArts, платформу ModelArts и крупные модели Pangu. Цянь Мэйчжао, вице-президент Huawei Cloud Marketplace, анонсировал запуск новой программы Huawei Cloud Developer Program. Также были показаны успешные кейсы партнерских проектов между Huawei Cloud KooGallery и компаниями iSoftStone, Aladdin Cyber Security, China Unicom и Центром управления проектами цифрового правительства.

Особое внимание уделили инициативе «Облако во благо» (Cloud for Good), которую представила Александра Набиева, PR-менеджер Huawei в Узбекистане. Программа направлена на развитие образования, медицины, экологию и социальную инклюзию.

«Инициатива Cloud for Good демонстрирует приверженность компании к использованию технологий для создания позитивных изменений в обществе», — отметила она.

Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2025 прошел в Ташкенте 19–20 мая, объединяя ряд специализированных форумов по инновациям в сетевых технологиях, облачной инфраструктуре, оптическим решениям, системам хранения данных, адаптированным для эпохи ИИ.

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