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    Отбасы банк запускает новую платформу

    Теперь подать заявку и зарегистрироваться в качестве нуждающегося в жилье можно через новый портал.

    22 мая 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    С 24 мая в Казахстане стартует прием заявок через новую информационную систему «Центр обеспечения жилищем», разработанную Отбасы банком. Подать заявку и встать на учет в качестве нуждающегося в жилье теперь можно онлайн на портале Orken.otbasybank.kz с использованием электронной цифровой подписи. До официального старта подачи заявок казахстанцы уже могут ознакомиться с интерфейсом платформы и всей необходимой информацией, опубликованной на сайте, передает Liter.kz.

    С 24 мая 2025 года встать на учет в качестве нуждающихся в жилье смогут:

    — совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие жилья на праве собственности в течение последних пяти лет;
    — граждане, единственное жилье которых признано аварийным.

    При подаче заявки система автоматически проверит заявителя по ряду параметров: наличие недвижимости, семейное положение, социальный статус, наличие выплат, доход семьи и др. На основе этих данных формируется цифровой портрет заявителя, что позволит банку в дальнейшем рекомендовать подходящие меры государственной поддержки.

    Постановка на учет — это государственная услуга, которая будет оказываться в срок:

    — 1 рабочий день при подаче стандартной заявки;
    — до 3 рабочих дней при наличии сканированных документов, например, подтверждающих аварийное состояние жилья.

    При подаче заявления каждый член семьи получит SMS с номера 1414, на которое нужно будет подтвердить согласие на обработку персональных данных.

    Инструменты государственной поддержки

    Получение статуса нуждающегося в жилье не означает автоматическое предоставление квартиры. Гражданам, в зависимости от уровня дохода и социальной категории, могут быть предложены такие меры поддержки, как:

    — субсидирование аренды жилья;
    — арендное жилье от акиматов;
    — льготные жилищные программы со ставками от 2% до 5% годовых и минимальным первоначальным взносом;
    — участие в программах «Наурыз» и «Наурыз жумыскер».

    Минимум 70% объема льготного жилья будет распределяться в пользу граждан, имеющих первоочередное право:

    — ветераны ВОВ и приравненные к ним;
    — дети-сироты;
    — многодетные семьи;
    — семьи с детьми-инвалидами;
    — лица с инвалидностью I и II группы;
    — вдовы и вдовцы.

    До 17 июня 2025 года все действующие базы данных граждан, ранее подававших заявки через акиматы, будут переданы в Отбасы банк. До этой даты акиматы продолжат прием заявок в прежнем порядке.

    Гражданам рекомендуется проверить актуальность личных данных в eGov https://profit.kz/tags/egov/ и Kezekte.kz (удостоверение личности, семейный статус, наличие недвижимости и пр.) и при необходимости обновить их через акиматы.

    Причинами отказа могут стать:

    — наличие жилья в собственности за последние 5 лет;
    — наличие жилья, арендованного через государственные программы;
    — недостоверные или неполные данные в заявке;
    — факт приватизации ранее полученного госжилья;
    — несоответствие между населенным пунктом аварийного жилья и местом подачи заявки;
    — приобретение жилья по ипотеке с господдержкой.

    Для обеспечения прозрачности Отбасы банк публикует на своем официальном сайте:

    — списки граждан, находящихся на учете;
    — списки тех, кто уже получил господдержку и решил жилищный вопрос за последние 2 года.

    Платформа интегрирована с 14 государственными базами данных, что позволяет максимально автоматизировать и упростить процесс подачи и рассмотрения заявок.

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