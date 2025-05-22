Отбасы банк запускает новую платформу

Теперь подать заявку и зарегистрироваться в качестве нуждающегося в жилье можно через новый портал.

С 24 мая в Казахстане стартует прием заявок через новую информационную систему «Центр обеспечения жилищем», разработанную Отбасы банком. Подать заявку и встать на учет в качестве нуждающегося в жилье теперь можно онлайн на портале Orken.otbasybank.kz с использованием электронной цифровой подписи. До официального старта подачи заявок казахстанцы уже могут ознакомиться с интерфейсом платформы и всей необходимой информацией, опубликованной на сайте, передает Liter.kz.

С 24 мая 2025 года встать на учет в качестве нуждающихся в жилье смогут:

— совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие жилья на праве собственности в течение последних пяти лет;

— граждане, единственное жилье которых признано аварийным.

При подаче заявки система автоматически проверит заявителя по ряду параметров: наличие недвижимости, семейное положение, социальный статус, наличие выплат, доход семьи и др. На основе этих данных формируется цифровой портрет заявителя, что позволит банку в дальнейшем рекомендовать подходящие меры государственной поддержки.

Постановка на учет — это государственная услуга, которая будет оказываться в срок:

— 1 рабочий день при подаче стандартной заявки;

— до 3 рабочих дней при наличии сканированных документов, например, подтверждающих аварийное состояние жилья.

При подаче заявления каждый член семьи получит SMS с номера 1414, на которое нужно будет подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Инструменты государственной поддержки

Получение статуса нуждающегося в жилье не означает автоматическое предоставление квартиры. Гражданам, в зависимости от уровня дохода и социальной категории, могут быть предложены такие меры поддержки, как:

— субсидирование аренды жилья;

— арендное жилье от акиматов;

— льготные жилищные программы со ставками от 2% до 5% годовых и минимальным первоначальным взносом;

— участие в программах «Наурыз» и «Наурыз жумыскер».

Минимум 70% объема льготного жилья будет распределяться в пользу граждан, имеющих первоочередное право:

— ветераны ВОВ и приравненные к ним;

— дети-сироты;

— многодетные семьи;

— семьи с детьми-инвалидами;

— лица с инвалидностью I и II группы;

— вдовы и вдовцы.

До 17 июня 2025 года все действующие базы данных граждан, ранее подававших заявки через акиматы, будут переданы в Отбасы банк. До этой даты акиматы продолжат прием заявок в прежнем порядке.

Гражданам рекомендуется проверить актуальность личных данных в eGov https://profit.kz/tags/egov/ и Kezekte.kz (удостоверение личности, семейный статус, наличие недвижимости и пр.) и при необходимости обновить их через акиматы.

Причинами отказа могут стать:

— наличие жилья в собственности за последние 5 лет;

— наличие жилья, арендованного через государственные программы;

— недостоверные или неполные данные в заявке;

— факт приватизации ранее полученного госжилья;

— несоответствие между населенным пунктом аварийного жилья и местом подачи заявки;

— приобретение жилья по ипотеке с господдержкой.

Для обеспечения прозрачности Отбасы банк публикует на своем официальном сайте:

— списки граждан, находящихся на учете;

— списки тех, кто уже получил господдержку и решил жилищный вопрос за последние 2 года.

Платформа интегрирована с 14 государственными базами данных, что позволяет максимально автоматизировать и упростить процесс подачи и рассмотрения заявок.