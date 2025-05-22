Казахстан ускоряет цифровизацию геологической информации

Уже оцифровано 60% данных.

В Казахстане активно реализуется масштабный проект по цифровизации первичной геологической информации, который открывает новые возможности для эффективного недропользования, аналитики и привлечения инвестиций.

По итогам 2024 года в цифровой формат переведено 1 905 976 единиц геологических данных, включая бумажные документы, графику, магнитные ленты и картриджи. Это позволило достичь 42% общего объема цифровизации, что в два с лишним раза больше показателя предыдущего года.

Всего за 2023–2024 годы оцифровано 2,7 млн единиц геологической информации, включая более 2,47 млн бумажных и графических носителей, свыше 75 тысяч магнитных лент, 50 тысяч картриджей. В 2025 году планируется перевести в цифровой формат еще 1,2 млн единиц, что позволит достичь показателя в 86% от общего объема информации, подлежащей цифровизации.

Эта работа имеет стратегическое значение, так как цифровая геологическая база повышает прозрачность, доступность и оперативность геологоразведочных данных, способствует развитию аналитики и упрощает работу недропользователей.