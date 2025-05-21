Бюджет недополучает до 80 млрд тг. из-за «серого» ввоза смартфонов

Верификация абонентских устройств - необходимый инструмент борьбы с теневым рынком

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, большая часть используемых в Казахстане смартфонов находится в теневом обороте. В этой связи был введен порядок верификации абонентских устройств, запущен механизм регистрации и проверки законности через портал Kz-imei.kz. Эта мера направлена на защиту прав потребителей, повышение налоговых поступлений и сокращение незаконной торговли. Об этом рассказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.

Экспертами на примере одного из производителей мобильных устройств ориентировочно рассчитана сумма, которую ежегодно недополучает бюджет по ввозимым смартфонам. Фактическая сумма налоговых поступлений за 2024 год на примере официального дистрибьютора составляет более 30 млрд тенге.

«По оценкам экспертов, эта цифра составляет 25% от общего количества всех реализованных и активированных устройств в нашей стране. Соответственно, порядка 75% смартфонов, которые продаются в Казахстане, были ввезены и активированы на территории страны нелегально. То есть, это теневой бизнес. Сумма недополученных налоговых поступлений в бюджет достигает 70-80 млрд тенге», — отметил Дамир Сейсембеков.

С 25 марта в Казахстане введена обязательная верификация IMEI-кодов мобильных устройств. Создание единой цифровой инфраструктуры для верификации абонентских устройств позволит ограничить оборот незарегистрированных и нелегально ввезенных устройств, поможет защитить права потребителей, гарантируя им приобретение легальной техники с официальной гарантией и обеспечить доступ к полному функционалу устройств, включая ранее недоступные на территории Казахстана функции. Вместе с тем ожидается повышение налоговых поступлений и выход на рынок официальных представительств международных брендов, включая открытие фирменных магазинов, сервисных центров и авторизованных точек продаж. Это, в свою очередь, может способствовать снижению цен на устройства за счет конкуренции и устранения логистических посредников.

«Телефоны, которые ввозятся в страну, верифицируются с международной базой GSMA, которая распределяет коды IMEI среди производителей. Это значит, что телефоны — не украденные, не восстановленные. Поэтому будет понимание, что это оригинальные устройства», — сказал Дамир Сейсембеков.