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6% — доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана

    Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана превысила 6%

    Это почти вдвое больше показателя 2020 года, когда доля ВИЭ составляла всего 3%.

    21 мая 2025 10:58, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Казахстане доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%. Рост демонстрирует планомерное продвижение государственных программ по развитию «зеленой» экономики.

    По данным Министерство энергетики РК, за последние пять лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика:

    — в 2021 году — 3,69%,
    — в 2022 году — 4,53%,
    — в 2023 году — 5,92%,
    — в 2024 году — уже 6,43%.

    Увеличение выработки «зеленой» электроэнергии стало возможным благодаря последовательной государственной политике, направленной на улучшение инвестиционного климата в секторе ВИЭ. Внедряются лучшие мировые практики, реализуются системные меры поддержки, а строительство и эксплуатация объектов осуществляется за счет инвесторов.

    На сегодняшний день в Казахстане функционирует 154 объекта ВИЭ установленной мощностью свыше 3 ГВт. Среди них:

    — 63 ветровые электростанции (1 570,05 МВт),
    — 46 солнечных (1 222,61 МВт),
    — 42 гидроэлектростанции (287,685 МВт),
    — 3 биогазовые станции (1,77 МВт).

    Развитие ВИЭ остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере устойчивого энергоснабжения и борьбы с изменением климата.

    Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

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