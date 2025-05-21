Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана превысила 6%

Это почти вдвое больше показателя 2020 года, когда доля ВИЭ составляла всего 3%.

В Казахстане доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%. Рост демонстрирует планомерное продвижение государственных программ по развитию «зеленой» экономики.

По данным Министерство энергетики РК, за последние пять лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика:

— в 2021 году — 3,69%,

— в 2022 году — 4,53%,

— в 2023 году — 5,92%,

— в 2024 году — уже 6,43%.

Увеличение выработки «зеленой» электроэнергии стало возможным благодаря последовательной государственной политике, направленной на улучшение инвестиционного климата в секторе ВИЭ. Внедряются лучшие мировые практики, реализуются системные меры поддержки, а строительство и эксплуатация объектов осуществляется за счет инвесторов.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 154 объекта ВИЭ установленной мощностью свыше 3 ГВт. Среди них:

— 63 ветровые электростанции (1 570,05 МВт),

— 46 солнечных (1 222,61 МВт),

— 42 гидроэлектростанции (287,685 МВт),

— 3 биогазовые станции (1,77 МВт).

Развитие ВИЭ остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере устойчивого энергоснабжения и борьбы с изменением климата.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.